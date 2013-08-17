没时间做运动时养成7个瘦腿好习惯

当我们在埋怨自己没有时间做运动时，不妨看看自己有没有养成瘦腿的良好习惯。良好的习惯可以让我们拥有羡煞旁人的美腿，这可是白领一族瘦腿的良方。

1、做高抬腿运动

每天起床后，在客厅或房间做5组高抬腿运动，每组1分钟，每做完1组可以休息2分钟。高抬腿是一种很好的瘦大腿运动，它很好地运动到大腿上的肌肉，促进腿部脂肪的燃烧。

2、饭后站一会

吃完饭可别直接坐着不动，这样会让脂肪积累到大腿和臀部的。去洗洗碗，收拾一下厨房也是很不错的瘦腿方法。

3、洗澡时按摩大腿

洗澡的时候最好是站着洗，这样可以消耗热量。用热水冲洗2分钟，用手帮大腿按摩；然后换冷水冲洗2分钟，再用手帮大腿按摩。这样反复几次，可以很好地促进大腿的血液循环，帮助燃烧大腿上面多余的脂肪，从而达到瘦腿的目的。

4、做椅子瘦腿操

办公室椅子操也能美腿。坐在椅子上，紧贴椅背，右腿向左方抬高至胸口，锻炼大腿内侧及改善脚部线条。还可以双手抱着右膝，贴向胸口，可每天左右交替做10次，就能达到很好的瘦腿效果。

5、喝“大麦茶”

过量摄取咖啡因会导致脚踝浮肿。事实上，绿茶和乌龙茶中也含有咖啡因。虽然它们和咖啡或红茶相比，咖啡因含量很少，但是每天都喝的话还是会有影响。所以，推荐想拥有漂亮脚踝的人群饮用“大麦茶”。它不仅不含咖啡因，还富含矿物质，不会导致脚踝浮肿。

6、多吃“瓜科食物”

体内水分过多，就会出现浮肿。脚踝瘦不下来的原因，可能正是体内水分过多。因此，向大家推荐食用“瓜科食物”，比如黄瓜、茄子、西瓜以及蜜瓜等。这些食物富含钾，可以帮助排出体内多余的水分。

7、小吃选择“豆馅儿甜点”

小豆中富含“皂角苷”这种成分。“皂角苷”具有帮助调节体内水分，消除浮肿的功效。因此，想吃小吃的时候就吃“豆馅儿甜点”吧。它不仅比“豆沙馅儿”的甜点更能有效消除浮肿，而且富含食物纤维。因此不仅对养成漂亮的脚踝有帮助，也可以促进肠蠕动。