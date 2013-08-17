快快美
当前位置：快快美 > 瘦身 > 正文手机浏览本页
热门搜索保湿 瑜伽 面膜 发型 美白 减肥

没时间做运动时养成7个瘦腿好习惯

来源：快快美　时间：17-08-13　字体： 　标签：瘦腿　阅读：

没时间做运动时养成7个瘦腿好习惯

当我们在埋怨自己没有时间做运动时，不妨看看自己有没有养成瘦腿的良好习惯。良好的习惯可以让我们拥有羡煞旁人的美腿，这可是白领一族瘦腿的良方。

1、做高抬腿运动

每天起床后，在客厅或房间做5组高抬腿运动，每组1分钟，每做完1组可以休息2分钟。高抬腿是一种很好的瘦大腿运动，它很好地运动到大腿上的肌肉，促进腿部脂肪的燃烧。

2、饭后站一会

吃完饭可别直接坐着不动，这样会让脂肪积累到大腿和臀部的。去洗洗碗，收拾一下厨房也是很不错的瘦腿方法。

3、洗澡时按摩大腿

洗澡的时候最好是站着洗，这样可以消耗热量。用热水冲洗2分钟，用手帮大腿按摩；然后换冷水冲洗2分钟，再用手帮大腿按摩。这样反复几次，可以很好地促进大腿的血液循环，帮助燃烧大腿上面多余的脂肪，从而达到瘦腿的目的。

4、做椅子瘦腿操

办公室椅子操也能美腿。坐在椅子上，紧贴椅背，右腿向左方抬高至胸口，锻炼大腿内侧及改善脚部线条。还可以双手抱着右膝，贴向胸口，可每天左右交替做10次，就能达到很好的瘦腿效果。

5、喝“大麦茶”

过量摄取咖啡因会导致脚踝浮肿。事实上，绿茶和乌龙茶中也含有咖啡因。虽然它们和咖啡或红茶相比，咖啡因含量很少，但是每天都喝的话还是会有影响。所以，推荐想拥有漂亮脚踝的人群饮用“大麦茶”。它不仅不含咖啡因，还富含矿物质，不会导致脚踝浮肿。

6、多吃“瓜科食物”

体内水分过多，就会出现浮肿。脚踝瘦不下来的原因，可能正是体内水分过多。因此，向大家推荐食用“瓜科食物”，比如黄瓜、茄子、西瓜以及蜜瓜等。这些食物富含钾，可以帮助排出体内多余的水分。

7、小吃选择“豆馅儿甜点”

小豆中富含“皂角苷”这种成分。“皂角苷”具有帮助调节体内水分，消除浮肿的功效。因此，想吃小吃的时候就吃“豆馅儿甜点”吧。它不仅比“豆沙馅儿”的甜点更能有效消除浮肿，而且富含食物纤维。因此不仅对养成漂亮的脚踝有帮助，也可以促进肠蠕动。

赞赏文章
查看所有评论
共有0位朋友发表了评论
5位长腿模特们的私房美腿秘籍

5位长腿模特们的私

瑜伽减肥计划让你1月减4斤(图)

瑜伽减肥计划让你1

一套四式小腹健身操消灭“游泳圈”(图)

一套四式小腹健身操

民间三大减肥法月瘦十斤(图)

民间三大减肥法月瘦

大龄MM轻松减肚腩的3大绝招(图)

大龄MM轻松减肚腩的

急速瘦腿的四个实用方法(图)

急速瘦腿的四个实用

10分钟淋巴按摩减肥法塑造S形曲线(图)

10分钟淋巴按摩减肥

娱乐圈13位女明星的美腿秘方(图)

娱乐圈13位女明星的

一周就见效的瘦腿绝招(图)

一周就见效的瘦腿绝

简单四式瑜伽瘦身操(图)

简单四式瑜伽瘦身操

本版推荐主题
本版热门主题
关于我们联系我们友情链接在线投稿网站地图
快快美版权所有 赞助本站
SiteMap RSS