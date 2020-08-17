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比跑步更有效果的减肥方法：深蹲

来源：快快美　时间：17-08-20　字体： 　标签：跑步 减肥 深蹲　阅读：

比跑步更有效果的减肥方法：深蹲

大部分人觉得减肥最好的有氧运动是跑步，其实不然，现在告诉你另外一个或许比跑步更有效果的方法：深蹲。

深蹲真的能减肥吗？

深蹲需要运用到大小腿和臀部的肌肉，深蹲是个复合的、全身性的练习动作，它可以训练到大腿、臀部、大腿后肌，帮助我们塑造下半身的线条，对下半身减肥非常有效。

如何进行深蹲减肥？

1、初次尝试小白做深蹲一次30个左右

如果你没有健身的习惯，第一次的深蹲练习不建议做太多，数量可以控制在30个左右。不过早晚可以各做一次。刚接触深蹲的你可以了解主要发力部位，在练习时最好能对着镜子确认姿势。一开始不要急于求深蹲数量多少。建议新手可以从练习半蹲、沙发深蹲开始，千万不要一开始就练杠铃深蹲等负重训练，那只会加重身体受伤的可能。

2、进行你时间训练后每天不超100个

即使是对自己腿臀力量很有信心的健身老手，小编也不建议一天超过100下的深蹲。如果你缺少大腿力量和臀部的专项训练，一次性太大的训练量或会导致肌肉酸痛。另外，不建议蹲太低，臀部略低于膝关节就好。每组练习完应给自己不少于30秒的休息时间。熟悉之后可以达到一天100下，自己注意合理分配练习时间。

深蹲比跑步好的原因是什么？

深蹲不会占用你太多时间

对于减肥的人来说，一次跑步的时间至少在30分钟左右，甚至1个小时，而进行一次有效的深蹲训练可能只需要10分钟。

深蹲不受场地的限制

对于很多人来说，运动没有合适的场地，跑步需要少车空气好路线，但深蹲都没有这些要求，随时随地，都可以做。

深蹲的腰围看起来比跑步的腰围细

不知以跑步为主减肥的朋友有没有发现，当你通过跑步减肥体重下降了，是不是觉得腰腹部始终松松垮垮。其实这就是缺少深蹲练习，进行深蹲练习后你的腰腹部会收的更紧，不再松松垮垮。想要腰细请加强深蹲练习，特别是想要漏斗型身材的女生。

深蹲可以刺激身体更多肌肉

不可否认跑步是一项很好的运动，它能提高心肺能力以及锻炼腿部肌肉，但这些刺激相对深蹲来说还是比较小。深蹲刺激的肌肉有股四头肌、腘绳肌、髋屈肌、臀大肌、内收肌、腹肌和下背部等。刺激的肌肉越多也代表你的热量消耗也越多，因为哪怕你不运动的时候它们也在帮助你消耗热量，同样你也可以吃的更多。

深蹲减肥小贴士

1、三分练，七分吃。如果你控制不了嘴，做再多运动都是白搭！

2、你永远也练不出健美运动员肌肉，请放心练！运动后的抻拉至关重要，千万别偷懒。

3、麻杆腿练不出翘臀，结实的大腿才配得上完美的翘臀。大腿不会粗，而是会紧实。

4、不要跟别人比，请务必跟你自己比。只要你有勇气坚持，你的身体会给你满意的答卷。

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