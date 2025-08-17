一生中最容易变胖的5个时期

对多数人而言，一生都在和体重作斗争。但是我不得不说，在某些特殊时期，你真的更容易发胖。

节食后的1-3年

临床心理学家说：停止节食后人体更容易发胖。原因是停止节食后，新陈代谢率降低10%-50%，彻底恢复需要至少一年的时间。

这就是为什么我不希望你们盲目相信那些节食成功的人，因为隐藏的危害可能一两天，一两个月，外人都看不出来。

新婚期

美国疾病防治中心的最新研究表明，婚后妇女体重大约增加2.25公斤、男人1.8公斤。

营养学家认为：新婚夫妇用更多的时间厮守在一起，体重可能会增加。要想避免这种情况，他建议两个人一起锻炼。比如打打球，晚饭后散散步。

新工作

当你开始一份新工作，不仅意味着你要和一群新同事打交道，琢磨新主管的工作风格，努力想要在这里打下自己的一片天地，这都是无形的压力。

为了能完成自己的期许，很多人会提高工作强度，忽略好好吃饭，暂停运动习惯等等。

产后

妇女怀孕期间都会发胖，从臀部和大腿开始。如果体重增长11.25~15.75公斤，产后一年可恢复到孕前的状况。分娩后一般不可能很快减肥。

偏偏在这种人生的重要阶段，整个家庭的注意力都在那个可心的小宝贝的身上。旁人还会觉得身材走形，状态不佳，甚至有了第一道皱纹，都只是人生路上必有的一种经历罢了。

可是只有新妈妈自己知道，每一次照镜子都会让她更迫切的想要改变走形的身材，松弛的肚皮。

戒烟后

吸烟促进新陈代谢。但研究也表明，戒烟后会发胖很多。一项研究发现，妇女戒烟后体重大约增加3.6公斤，男人大约2.7公斤。

很多研究认为烟草中的尼古丁可促进生长激素的分泌，增加脂肪的消耗利用。戒烟之后，吸烟时所燃烧的热量得不到挥发，就积聚成脂肪。

但其实这个热量积累的数值非常的小，每天稍微多活动一会儿就可以抵消。然而刚刚开始戒烟往往让人心情沮丧，不想活动。