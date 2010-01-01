肚子减肥的3种成因与解决办法

肚子上软趴趴的赘肉一直令爱美的年轻女性心烦不已，那么如何才能顺利摆脱腹部赘肉，瘦出性感小蛮腰呢？其实肚子减肥并非难事，好身材也绝非瘦身达人专属。想要火速甩掉赘肉瘦出完美身材，不妨按照肚子减肥最有效方法开始！

肚子减肥成因1、肌肉松弛

运动不足或生产过后，我们的肌肉都会出现不同程度的衰弱，而肌肉松弛又会减弱对内脏支持的能力，所以腹部上就特别容易积聚内脏脂肪。由此可见，肌肉松弛是造成肚子赘肉堆积的重要原因之一。

肚子减肥解决办法：双腿并拢，坐于椅子上，背部尽量不要挨着椅子的靠背，坐在椅子的2/3处，双腿放松，大腿与小腿成90度，背部肌肉尽量往上拉伸，两肩放松，适度地打开胸廓，左臂自然下垂，右手放在腹部上，然后慢慢吸气。从鼻子吸气时腹部膨胀起来，但记得背部肌肉依然保持往上伸展，不要后仰也不要弓背，然后开始从嘴巴长长地呼气。

肚子减肥成因2、弓背哈腰

姿势不正确成为我们日常生活的一大难题，因姿势所导致的身材问题，可以说最常见不过了。当我们平日长时间坐于办公桌前弓着背、哈着腰，压力直接落在腹部上，多数都很难保持正确的坐姿，令肌肉受压，长期下来赘肉就慢慢堆积。

肚子减肥解决办法：针对不正确的姿势，我们要时不时进行腹部收放锻炼，从而调整全身平衡，每次只需8秒，就能轻松减肚子、丰胸、美背和翘臀。浅坐在椅子上，双腿屈膝并拢，并放松下来，腹部肌肉收紧，上身往上挺直，背部肌肉尽量拉伸起来，两肩放松，肩胛骨后仰并下压，令胸廓适度地打开，上身与大腿、大腿与小腿各成90度直角，两手稍稍扶在椅子两侧。准备好后，腹部开始施加力量，但上身切勿前后晃动，而屈膝并拢的双腿往上垂直抬起，双脚稍稍离地，两个力量同时刺激腹部，以这个姿势保持8秒，令肚子紧张起来。

肚子减肥成因3、晚食主义

饮食、运动、日常生活都是影响我们身材的三个方面，而想要减肥瘦身，也同样要从这三要素着手。晚上太晚吃饭，食物得不到充分的消耗，体脂肪就很容易积聚起来，而体脂肪最佳的“温床”可以说就是肚子了，加上消化力较弱，容易出现便秘问题，肚子就更鼓胀了。

肚子减肥解决办法：想减掉下腹脂肪，也许不少人想着只要减少饮食摄入的卡路里就可以了。可实际上，减少晚饭中的糖质摄入量才是最重要的。所谓的糖质食物，不仅仅是砂糖一类甜味的食品，包括米饭、面食、小麦、薯类等，都含有丰富的糖质。当我们的饮食中摄入太多糖质时，体内就会大量分泌胰岛素，令体脂肪很容易积聚。

特别是晚上很晚吃饭的人群，糖质得不到充分的消化，最终变成体脂肪而极具下来。所以，晚上最好多吃一些蔬菜、菌菇类食物，来缓解提高糖质食物的代谢率是一种有效且健康的肚子减肥方法。