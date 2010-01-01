介绍7个真正健康有效的减肥方法

现在减脂瘦身已然成为一种必不可少的时尚，越来越多的人更重视自己的社会形象了。不过，减肥方法日新月异，选择适合自己的非常重要。下面就给大家介绍7个真正健康有效的减肥方法，赶紧一起来学习吧。

1、进行规律运动

建立良好的生活方式。养成运动的好习惯，可以促进新陈代谢，锻炼身体各个方面，最重要的是可以帮助你消耗掉很多热量。运动减肥是最科学最绿色的减肥方法，与此同时搭配营养餐，减肥就会事半功倍。

2、合理膳食减肥

每天按计划均衡安排自己的饮食，同时要注意定时定量，可以选择少食多餐模式。吃饭要细嚼慢咽，每顿不少于20min，饮食以清淡为主，多吃一些含谷物类食物，新鲜果蔬等，适当增加蛋白质和碳水化合物的食物。不要吃太咸，和一些加工过的食品，零食可选择一些坚果、果干等。这样就无形中减少摄入量，想瘦下来就很容易了。

3、多喝水喝够水

水能保持我们体内的平衡，它不仅保持皮肤滋润，缓解疲劳，更能促进新陈代谢。而通常一天喝8杯水的说法在减肥的时候要加大。尽量多喝，不要喝咖啡，可以多喝绿茶、乌龙。单单喝白开水有时候觉得比较寡味，可以适当自己自制一些减肥饮品，比如柠檬蜂蜜水、其他的蔬果汁类，美味又享瘦。

4、拒绝长期熬夜

长期熬夜会严重影响人体的生理时钟运作，容易导致生理紊乱，新陈代谢也会变得不正常。据研究，女性缺觉时会比平时一天多摄入329卡路里。因为人体在入睡期间，身体会分泌出一种叫做“瘦体素”的内分泌荷尔蒙，而这种瘦素会促进新陈代谢，如果熬夜就会影响到瘦体素的分泌，导致变胖。

5、经常转呼啦圈

节食不仅让你饥饿难捱，还会导致营养不良或者是越减越肥的状况。除了要坚持均衡饮食，经常转呼啦圈也能加快脂肪燃烧，特别是对瘦腰有很大的帮助。不过，一定要记住，只要有时间就拿起你的呼啦圈，比如说看电视的时候不忘边看边摇呼啦圈。平时尽量利用空闲时间锻炼，也能起到更好的瘦身作用。

6、走楼梯

去公园散步的时候一般都有楼梯，可以多走走，回家的时候，可以走几层楼梯，少坐电梯。如果可以坚持每天走十几分钟楼梯，在爬楼梯时可以燃烧大量的脂肪，尤其是对于臀部和大腿部的脂肪燃烧更为明显，而且对锻炼全身筋骨也很有好处。不过，大家在进行爬楼梯锻炼时。一定要防止脚下踏空，注意安全。

7、随时随地抬首挺胸

纤腰，随时随地都可以。抬头挺胸，不仅可以让自己显得自信，还可以起到纤体的好效果。具体方法是：屁股往内夹紧，腰部两侧用力，肩胛骨的部位夹紧，肩膀完全打开，脖子和肩膀交接处往下垂，放松不能耸肩，下巴微微抬起，如果无论坐还是站，长期都保持这种抬头挺胸、肚子用力的姿势，小腹就会在不知不觉中缩小许多，肥肉囤积在腹部的窘况也大大改善。