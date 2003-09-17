总是瘦不了？这8个减肥误区别中招

即使你已经开始运动健身，搭配健康合理的膳食，可你还是会苦恼，体重没有想象中下降的那么快。尽管也取得了一些成效，但你仍然纳闷，到底是什么阻碍了你的减肥大业。

Q1、我家没有瘦子，难道肥胖会遗传？

答：家族性肥胖其实跟家庭生活习惯有更大的相关性，例如一样的进食内容：常吃大餐、高热量食物，或有三餐不正常、偏食、宵夜习惯；加上家人都不喜欢运动或是活动量过少等等生活方式。

因此，即便你的体内拥有肥胖基因，别以为就从此瘦不下来。正确的节食方式加上规律的运动，绝对是打击易胖因子的不二法门。

Q2、碰到生理期，大吃大喝也不用怕胖？

答：有人说生理期正是女生瘦身的缓冲期，这时候大吃也不会变胖，尤其甜食更有安抚焦躁情绪的好处，所以多吃无妨？

这种错觉来自于经期前几天（黄体期）就开始的水肿现象，让人看起来变得比较胖，体内滞留的水份也使体重多了1、2公斤，等到经期结束，水肿一消掉，体重变得轻一点，所以产生“经期大吃不会变胖”的假象。

也因为荷尔蒙的变化，很多女性在这段期间食欲特别好，并透过摄取甜食或高热量食物来缓和焦虑。养成习惯的话，体重可是会跟着每个月悄悄攀升喔！嘴馋时还是用其它低卡食物代替，每天做好热量控制吧。

Q3、不吃米饭，一定瘦？

答：不吃白米饭的减肥观念，在于大家认为它所含的淀粉质及热量都高，因此有此一说。不过，长期戒食米饭的减重法复胖率高，恢复正常饮食后，吃下的东西都会变成脂肪囤积起来。

米饭属于碳水化合物，是人体的热量来源，所含的醣类还有帮助代谢的作用。当不吃白饭、身体缺乏饱足感时，更容易在餐后或下一餐去摄取其他高热量的食物，瘦身画铁定失败。

其实，只要不超过份量，减肥时期也可以放心地吃米饭，男生一天2、5碗饭，女生一天1、5碗半，都在正常范围内。此外，可以渐进式的将白米饭改成富有饱足感，能够稳定血糖的全壳类（如糙米、五谷米、燕麦等）更好。

Q4、多喝儿茶素饮料，可以有效消脂减肥？

答：“能调节血脂、减少体脂肪形成”，标榜着儿茶素神奇减肥功能的市售茶饮，老实说效果很有限。

在许多医学研究报告中显示儿茶素的主要功效为消除自由基，有抗氧化、延缓衰老，但是光靠喝茶饮想达到“降低血脂肪、增加脂肪燃烧”的效果，却不从基本的饮食习惯改变起，成效恐怕会令人大失所望。

另外，市售茶饮标示确实与否，或因放置过久，儿茶素渐失等因素，都会影响到它的保健功效。一般来说，选择用冲泡茶叶的方式来摄取儿茶素会比较理想，含量以绿茶最高，其次为乌龙茶、红茶。泡茶时，由于里头的咖啡因也会被释出，过量的话可能会对某些人造成心悸、失眠或肠胃不适，每天饭后1~2杯就能达到良好的去油解腻及保健功效。

Q5、连喝水也会胖，想瘦真的好难。

答：常常听到有人说：“我连喝水都会胖，索性不减了！”其实，这是因为不了解自身体质，用错方法的关系。像是有些人不喜欢喝清淡无味的白开水，改以市售的气泡水、水果水等加味水替代，这当中就吃进了不必要的糖份与热量，长期下来，当然喝水也会胖。

其次，要是身体的排水机制出了问题，体内滞留了过多的钠及水分，而饮食又偏重口味、喝水方式也不正确（应集中在白天喝水，晚餐后及睡前就别再摄取），水肿型肥胖自然会一路跟着你。

所以，绝对没有单纯喝水就会胖的体质！想要美美的瘦下来，只要好好检视自己的致胖关键，用对方法，就能扭转体质、尽情享瘦。

Q6、吃水果会胖？

答：吃水果适量并不会胖，反而吃水果因内含纤维素、维生素与矿物质，可补足蔬菜摄取不足的营养，并帮助排便，此外，水果含有消化酵素，可以帮助消化有助减重。怕内含的热量过高，不吃过量都不会的。

想减肥的时候，一些热量比较高的水果还是尽量避免，如香蕉，哈密瓜，西瓜，榴莲等等，可以用苹果，奇异果，葡萄柚等热量较低的水果取代。不过果汁跟水果是完全不一样的，果汁的热量也高，所以也请避免。含糖饮料就更不用说啦。

Q7、运动越多，减肥效果越好？

答：运动是保持体重和保证健康的方式之一，但如果运动强度过大，也会带来负面影响。“每周7天都进行运动，会削弱我们身体的免疫力，过度损耗身体的关节，会令我们感觉疲惫不堪。”在两次运动间，我们身体的肌肉需要有充足的时间得到休息和放松，如果运动安排得过于密集，那么反而无法燃烧足够的热量，使运动效果打折扣。

为了保证运动质量，每周至少要有一天不安排任何运动，而其他日子里，运动课程也应该经常变换“花样”，比如周一练习上肢力量，周二锻炼下肢，周三进行耐力训练，这样可以避免某些肌肉群“过劳”或运动伤害，同时也可以保证热量的燃烧。

Q8、肚子饿就是在消耗脂肪？

答：肚子饿只是血糖过低，而胃部排空，身体告诉你该吃东西补充了，如果这时不吃，体内就会分泌升糖激素，将储存的肝糖分解进入血液之中，此时就有消耗肌肉的危险。长期靠肚子饿减肥的结果，脂肪与肌肉消耗比例是1：1。