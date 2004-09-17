身体7大易胖部位的减肥方法

有不少MM其实只是身体局部肥胖而已，但这也非常影响整体形象，在这个露肉的夏季里，很多好看的衣服都不敢穿。其实，局部瘦身也非常简单，下面就给大家介绍身体7大易胖部位的减肥方法，瘦也要瘦的全面。

1、瘦脸

按压脸部穴位可以促进脸部血液循环，不仅瘦脸，还可让肌肤变得更细腻。找到前颈喉结外侧3cm处与嘴唇斜下方凹下去的位置，用指腹轻轻按压这两处穴位，可令脸部变得更小。

瘦脸食物：西芹，含丰富膳食纤维，因此吃西芹时，需要用力咀嚼，从而带动脸部肌肉的运动，达到瘦脸作用。

2、减手臂

两个小哑铃（或矿泉水代替），握在手里，抬起胳膊，使上臂贴近耳朵，然后屈肘，再伸直胳膊。每天做3组，一组15个。

瘦手臂食物：香菇，能明显降低血清胆固醇、三酰甘油及低密度脂蛋白水平，常常食用，可以使身体内高密度脂蛋白有相对增加趋势。

3、减后背

膝盖保持在胯部正下方，双手在肩膀正下方（和地面保持垂直）；双手支撑地面，深呼一口气，背部向上弓起，收紧核心部位。放松回到原位，抬头眼睛平视前方。重复动作，10组一次，共3组。

减背食物：葡萄柚，不仅热量低，还能够抑制糖分被人体吸收，从而阻碍脂肪的形成。

4、减腰腹

摇呼啦圈，每次至少30min，一周后会明显感觉两侧肌肉收紧了。

侧平板式。单腿微屈，放于另一条腿下。手肘撑地，保持膝盖弯曲。抬起身体并伸出另一条腿，臀部着地再抬起。每天一组，一组4次，每次2-4min就好。

瘦腰腹食物：草莓，其含有的一种叫天冬氨酸的神奇物质。它能自然平缓地除去腰部的多余水分，慢慢溶解腰部一圈堆积的脂肪，帮助身体消脂排毒，助你轻松成为小“腰”精。

5、减臀部

趴在床上，两腿伸直，做游泳拍水的动作，两腿交替向上抬起，动作稍慢，胯部不要离开床。左右各一次为一下，15下为一组，每天做3-4组。

瘦臀食物：香蕉，虽然卡路里很高，但脂肪却很低，而且含有丰富钾，又饱肚又低脂，可减少脂肪在下半身积聚，是减肥时候的理想食品。

6、减大腿

大腿内侧：做下蹲运动。站立，两脚分开与肩同宽，数1234慢慢下蹲到与地板呈平行，数5678再缓慢站起。下蹲时脚跟不要抬起，一定要落在地板上，而且动作要慢。一组15个，每天做3-4组。

大腿前侧：同上。此动作可同时锻炼到大腿前侧肌肉。

大腿后侧：站立，做后踢腿动作，做时动作也要缓慢。一个八拍为一次，每组做15次，每天做3-4组。

瘦大腿食物：苹果，它含有的钙质要比一般的水果多一些，能够将体内多余的盐分代谢掉，有利于防止大腿变粗。

7、减小腿

踮脚尖，20下为一组，每天做4组。做的时候臀部不要翘起，踮起脚尖后停留3s左右。做完运动后记得要用手轻轻抖动小腿肌肉部位，放松一下。

瘦小腿食物：紫菜，含有丰富的维生素和矿物质，含碘量丰富，可以清热解毒、降低胆固醇，有效促进人体代谢，对于下半身肥胖的女性来说，是绝对不能错过的减肥佳品。

想要改变局部肥胖的状况，在运动减肥的道路上，一定要找准适合自己的健身减肥方法。这7个针对局部肥胖的小运动，只要坚持锻炼搭配上减肥营养餐的辅助，就能随时随地瘦出健康、苗条的身材曲线。