一直很努力节食却瘦不下来是什么原因？

想弄清楚自己一直很努力节食却瘦不下来的原因，就好好看这篇文章。

看似每餐吃很少，但总热量惊人，当然瘦不了！

很多女孩每天中午都叫嚣着只吃沙拉和酸奶，看似每天吃得超级健康热量又低，但一到下午就看着公司茶水间的饼干和cupcake出神，总是用只吃一块来安慰自己。这些下午茶看着一点都不多，但热量也许比中午的正餐还要高，而且就算你辛苦地熬到了下一餐，也可能会因为太饿而在不经意间吃得更多。

所以记住这句话：总热量才能说明一切，想要瘦，就是总消耗＞总摄入热量的一场博弈。

摄入热量＜身体所需，不但瘦不下来，反而会变胖！

几乎每个想减肥的人都了解，控制热量是最最基础的方法。如果你的目标是减脂，那么体重乘以10~12就是你每天应该摄入的热量值。若每天摄取的能量远低于身体所需的，像是由于盲目节食每天只摄入800到1000卡路里，身体的节能机制就会被启动，这样不但吸收率会增加，还会造成能源消耗的新陈代谢率也跟着降低，不但体重掉不下来，还有可能引起荷尔蒙失调。

一口肉都不吃，这样会导致脂肪分解变慢！

一上饭桌就先撂下句狠话“我在减肥，不吃肉，随便吃点素的就行！”大家都知道，肉类是人体内蛋白质的主要摄取方式，而蛋白质在身体上的体现就是肌肉，肌肉数量减少、质量降低，会直接导致新陈代谢降低，对瘦身真是一点好处都没有。而且没有肉类的摄入，身体就不需要产生酶，或者只需产生少量的酶，这会扰乱脂肪的分解链条，以致我们身体内的脂肪很难被分解掉或分解量变少，也会间接造成我们越来越胖。

少吃+少动=总热量不变，明面意思就是绝不会瘦！

有人会问，自己开始减肥后，每一餐的热量明显变少了，但还是一点都没有瘦，这是为什么？其实原因很简单，热量摄取变少了，但消耗也随之降低了，就等于总能量的天平仍旧没有变。在这里要给大家推荐“负卡路里饮食减肥法”，包你边吃边瘦。所谓负卡路里食物是指本身所含的能量很低、甚至不含能量的食物，或者是为了嚼碎并吸收它们，身体所耗费的能量远比它们释放的能量还要多的食物，这样多吃它们，就能既有饱腹感，又能带来能量负平衡，也就是越吃越瘦。像绿茶、不加糖不加奶的黑咖啡、大多数的蔬菜水果都属于这种类型，这也就是减肥时要多吃这些食物的原因。

无规律的饮食方式，看似总摄入量变少了，其实更糟糕！

碍于工作太忙又急于瘦身，总是有一餐没一餐的吃饭，表面上看起来吃得很少，但这样其实更难瘦下来！没有规律的进食，会让身体搞不清楚什么时候才是能量的正确吸收时间，这时候身体的自我保护机制就会被启动，一旦有能量进入，身体就会大量的吸收以便储存及备用。同时身体会自动将脂肪储存起来，反而优先分解肌肉组织，这样脂肪的比例反而越来越高了。

天天喝水都会胖，瘦不下来的原因很有可能是水肿！

最常见的水肿部位是腰腹、手臂和小腿。腹部水肿很好辨识，用手指轻轻一拨，呈微微地涟漪状，没有硬脂肪就是了。而小腿及手臂是不是水肿，可以用手指按压小腿或手臂3-5秒后松开，会留下一定凹痕但会慢慢还原。

想要有效的解决水肿问题，可以试着注意以下2个饮食习惯的改善。

首先要减少盐的摄入，要适量控制在外就餐的频率，自己做饭的时候也要有意识的少放盐、味精、鸡精、酱油等调味品。过多的钠会增加皮下水，让你看起来发肿，体重也会上升。其次，可以多吃一些富含钾的食物，如土豆、牛油果、香蕉，西红柿等。钾和钠是相互制约的，鉴于我们经常会无意间摄入太多的钠，因此需要钾来平衡体液，避免水肿的情况。

少吃好几餐也没有瘦，因为你的基础代谢率已经降低了！

基础代谢率（BMR）是指人体在清醒而又极端安静的状态下，不受肌肉活动、环境温度、食物及精神紧张等影响时的能量代谢率。人体的热量消耗有三个主要途径：饮食占10%，活动占20%，基础代谢率占了60~70%。

由此可见它对减肥有着非常大的影响，每天适量的运动、多喝水排毒、常泡澡、按摩SPA，这些都有助于提高身体的基础代谢率，绝对会比少吃几餐更有效。