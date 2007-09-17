减肥期间5种饮料不能碰与4种饮品不长胖

5种饮料不能碰

1、奶茶

目前市面的珍珠奶茶多是用奶精、色素、香精和木薯粉（指奶茶中的珍珠）及自来水制成。而奶精主要成分氢化植物油，是一种反式脂肪酸。专家指出：每天一杯500毫升珍珠奶茶中反式脂肪酸含量已超出正常人体承受极限，饮用者易患心血管疾病。生活中常见的人造奶油、人造黄油都属于反式脂肪酸。反式脂肪酸不容易被人体消化，容易在腹部积累，导致肥胖。喜欢吃薯条等零食的人应提高警惕，油炸食品中的反式脂肪酸会造成明显的脂肪堆积。所以多喝奶茶就会造成肥胖现象。

2、加入香料的饮料

果汁风味的饮料与运动饮料中一定含有的是香料，若是标签上有标注香料时就必须特别注意。因为伴随著维他命的，多半是人工甘味，所以要详读标签选择使用天然香料的产品。

3、碳酸饮料

碳酸饮料主要含糖和空白卡路里，属于垃圾食品一类，这些饮料是中国人越来越胖的罪魁祸首之一。如果你每天少喝一杯可乐，每个月体重会轻一斤左右，一年下来会瘦下5到7公斤。这些饮料里面提供极少的营养物质，比如维生素和微量元素，多喝这些饮料，反而会让自己对水果和蔬菜的食物降低。如果你对可乐情有独钟，试试健怡可乐、零度可乐或其他无糖可乐。

4、酒

如果你吃饭的时候喝酒，那可能酒精提供的卡路里就会足以提供一天三分之一的热量。每克酒精含7千卡热量。现在的白酒，红酒和葡萄酒中间的热量是每一个减肥者不可忽视的。而且大部分的酒都是酒精浓度越高，热量越大，所以大家真的不能贪杯啊，无论是对减肥，还是对身体的健康都不好，尽量少喝，最后就是不喝。

4种饮品不长胖

1、绿豆汤

绿豆汤是营养专家推荐的高效清脂瘦身饮品。绿豆富含维生素B、葡萄糖、蛋白质、淀粉酶、氧化酶、铁、钙、磷等多种成分，常饮绿豆汤能帮助排泄体内毒素，促进机体的正常代谢，是排毒减肥的佳品。

2、蜂蜜水

研究证明，蜂蜜中的主要成分葡萄糖和果糖，很容易被人体吸收利用。常吃蜂蜜能达到排出毒素、有美颜美体的功效。每天早餐后40分钟和晚上睡觉前40分钟喝一杯蜂蜜水，这样能帮助你轻松快速瘦下来。

3、益生菌酸奶

美味的益生菌酸奶是最受女性喜爱的瘦身饮品。每天饮用益生菌酸奶具有调节肠道菌群、加速胃肠蠕动、清除肠道毒素、激活肠道等功能，同时抑制肠道对肉类脂肪的吸收、阻止脂肪组织构建、防止脂肪堆积，是减肥者的最佳饮品选择。

4、豆浆

豆浆不仅营养丰富、热量低，对刺激脂肪燃烧也有很大的帮助。豆浆中的蛋白质、异黄酮、配糖体等成分会不断地刺激你体内的脂肪细胞燃烧。喝豆浆至少能将你体内的脂肪燃烧速度提高2倍。另外，豆浆也是能帮助排出体内毒素的健康饮品。