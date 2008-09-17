良好的睡眠对于减重有很重要的关系

减肥，七分吃三分练，很多伙伴依照这种方式尝试，但始终有很多小伙伴最后得到的效果不甚理想，其中的原因之一就是忽略了睡觉这一同样重要的环节。

为什么要强调睡觉呢？

睡觉睡得好，肥胖走得早，睡眠充足能让你的减脂效果更上一层楼。国内外做过很多关于这方面研究，咱们拿数据说话。

成年人缺乏睡眠，会增加未来肥胖的概率；成年人睡眠时间短，和体重增加相关。虽然，也有少数实验没有发现睡眠和体重的相关性。

睡眠时间每减少30分钟，持续一年后患上肥胖的风险就会增加17%，而发生胰岛素抵抗的风险更是会增加39%。

在一项跨越16年，涉及人数达7万人的调查中，Petel和他的同事们发现，每天睡眠少于5小时的人群，超重者比睡眠正常的人多30%。

睡个好觉跟减重成果有几个重要的关系

第一、睡眠不足与睡不好都会让身体想要储存脂肪，而当人进入深层睡眠时，大脑会分泌大量的荷尔蒙来分解脂肪；

第二、睡不好的人胰岛素分泌会增加，身体更容易储存脂肪；

第三、研究也发现，睡眠不足的人新陈代谢速率较慢，在不同的睡眠分期，新陈代谢的速率也不一样，当睡眠进入快速动眼期时，新陈代谢速率会达到最高，如果你睡得少，快速动眼期的睡眠跟著减少。这就是为甚么想要减肥成功，你得先睡个好觉的原因。

第四、充足睡眠有助于新陈代谢，我们的身体无时无刻都在新陈代谢，不过在不同的时间段，体内代谢的模式是不同的，人在夜晚，尤其是接近凌晨时身体主要处于清除体内垃圾的过程，对人体而言是十分重要的。人的身体在睡眠期间会检查全身所有身体器官、骨骼。如果身体有异常，睡眠时身体会自动调理，充足的睡眠还会促进人体的新陈代谢。所以，确保确保每日7~8小时的睡眠时间，对身体健康也大有好处。

怎样睡觉才更有利于减脂？

睡觉对于减脂的确有积极影响，但是妄想靠着睡觉就瘦的那就是痴人说梦了。主要做法是让自己晚上睡得早一点，睡眠时间久一点。为了达到这个标准，你可以做的很多。

如果想要减脂，就需要更多睡眠时间，那就应该把晚饭的时间提前，戒掉宵夜，不要在九点十点还想叫外卖，吃完宵夜的饱腹感会让你无法入睡。尽量做到7点之前吃晚饭，在身体慢慢消耗掉一些热量后，10点到11点之间，就可以睡觉了。

正确的睡姿也是很重要的，“卧如弓”的姿势就是很好的休息姿势：身体向右侧卧，屈右腿，左腿伸直；屈右肘，手掌托在头下；左上肢伸直，放在左侧大腿上。这睡觉姿势能够让大脑很快就能静下来，不久就能进入梦乡，来保证机体正常的新陈代谢，达到减肥的效果。