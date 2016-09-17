提高基础代谢率的5个减肥妙招

人体的基础代谢好，燃脂效果也会变化，那么如何才能提高身体代谢呢？下面就来教你提高基础代谢率的5个减肥妙招，学会这些正确减肥常识，让你燃脂速度加快，健康享瘦。

快步走

运动、运动、运动！运动是提高基础代谢率最主要、而且最有效的方法。

想要燃烧体内的脂肪，必须做有氧运动。最有效的有氧运动必须符合“333”的原则，就是每周运动3次、每次30分钟、运动强度必须达到心跳每分钟130下。

多吃新鲜食物

多吃没有经过加工的食品，这样的食材含有更多营养，其中就包括提高基础代谢率的成分。没有深加工及保存过的食物不会给身体带来负担，从而让脂肪燃烧得更快。

日常能量摄入不要太低

每天摄入的热量降低后，人的身体也会逐步适应这种变化，从而降低你的甲状腺激素分泌，使你每日能消耗的热量也随之降低。在减肥期间，应当逐步降低每日进食分量，并每周犒劳自己1次，满足自己的食欲，补充营养，并提高身体代谢速度。但是注意，不要太频繁。

摄取大量蛋白质

因为脂肪很难燃烧，所以就减少自己的食量，这样反而南辕北辙，会成为肌肤和身体老化的原因，如果在饮食上做限制，短时间可能一时会有效果，长期来说也会反弹，让基础代谢能力下降哦！所以要注意控制能量源的碳水化合物，然後要多摄取打造身体肌肉所需的蛋白质，然后因为脂肪燃烧能力的下降，和水份的摄取不足也有关联，所以感觉到‘好渴啊！’之前就要多进行水份的补给。

肌力运动不可少

在燃烧脂肪的同时，也需要肌力训练，以增加体内的瘦肉，双管齐下，才能提高基础代谢率。

肥肉瘦肉都是肉，但消耗热量的能力大大不同。一公斤的脂肪只能消耗4—10卡的热量，但一公斤的肌肉却能消耗75—125卡，足足差了几十倍。因此，如何把脂肪变成肌肉可是一大关键。