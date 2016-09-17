减肥效果不好可能没注意六大禁忌

减肥的人，一直在锻炼，但是效果依然不好，可能真的没有注意到以下这些禁忌了。

禁忌1：不吃早餐

不吃早餐，中餐和晚餐时必然会吃下过多的食物，尤其是晚餐，饭后不久就睡觉。机体来不及消化吸收，长此以往，身体不堪重负，使得热能过剩，极易造成脂肪堆积，使人发胖。不吃早餐会变成易胖体质，所以，早餐是减肥之道！

禁忌2：不运动

虽然开头依依说到不需要运动不需要节食去减肥，但是我们想想，一个人一天可能一直静止不运动吗？一直坐着别说会长胖了，颈椎腰椎也会难受啊！所以还是要适当运动滴！这种运动当然不是那种让胖子们痛苦的跑步仰卧起坐神马的，都是一些轻微的小运动，但是缺少这些你就会一天下来疲惫不堪的。

禁忌3：不吃水果

吃水果能在短时间内令人有“减磅”的效果，因为只吃一种东西可以减少我们对食物的摄取量。特别是高纤水果，可以让我们新陈代谢速度变快，从而减轻体重。还有部分水果不可以空腹吃，且对健康有害，应科学食用为宜。

禁忌4：吃夜宵

宵夜对减重中的人而言，是非常忌讳的。睡前3小时尽可能不要进食，否则吃进肚子的食物很容易转为脂肪，导致前功尽弃。即使是生菜沙拉等低热量的食物，如果在睡前大量吃的话，对减重也是有碍的。

禁忌5：熬夜

当你进入深睡眠后，你的大脑就会释放很多生长激素，这种激素会指示你的身体分解脂肪、释放能量。但如果你吸收了多余的卡路里，同时又缺乏深度睡眠，那么你就缺乏足够的生长激素来分解这些脂肪。于是，你的身体就会走这样一条捷径--把多余的脂肪堆在你的臀部、大腿处和腹部。

禁忌6：喝啤酒

啤酒当中的酒精和糖分，并不能带来足够的饱足感。一杯啤酒不需要咀嚼，可以在一秒钟之内下肚，既不会觉得水分满足，也不会觉得胃部饱满。人们经常觉得奇怪，为什么啤酒可以一杯又一杯，而白水就不能，果汁也不行。因为啤酒实在是太容易“消掉”了，它能够利尿，水分可以轻易排出；其中的糖分迅速被吸收，也不会增加胃的负担。而且，喝啤酒的同时，也不妨碍吃其他东西。一餐过去，往往是啤酒喝掉四五瓶，相当于3大碗米饭的热量，菜也不少吃——日日畅饮的结果，自然是总能量超标，人日益增肥。