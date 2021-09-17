婴儿肥推荐拍打瘦脸法效果不错

婴儿肥的女生，无论颜值高低，好像限定了走可爱路线。那么，婴儿肥怎么瘦脸才好呢？推荐拍打瘦脸法，效果不错哒。

睡前拍打按摩

每天早上起床时或晚上睡觉前用手掌拍打脸部肉多的地方，力度自己掌握，最好别下手太狠。拍打5分钟以上，直到脸感觉到热热的并有点发红时就可以停止了。也可拍，揉，搓换着进行。其实没有时间限制，边看电视和上网无聊时也可以做的。让脸部多余的脂肪随着每天的拍打运动而消除，渐渐呈现出一张完美的小脸。

多喝水

其实喝水也有助于缩减婴儿肥。每天喝适量的水可以帮助消除脸部浮肿，还能让你的肌肤及时补充水分，看起来更加的水嫩。尤其是在大清早的，喝杯白开水就能清肠排毒，促进消化。碰到便秘的话，那就再白开水种加入适量的盐能通宿便哦，让你有更好的气色！

戒掉烟酒，控制体重

人一发胖，全身上下都会跟着胖起来，脸当然也不会放过。有许多通过减肥瘦下来，而导致脸颊凹陷，脸型变尖的人士也有很多。所以想瘦脸，当然要懂得瘦身。而想要瘦身当然就要戒掉烟酒。酒是最容易引人发胖，不但伤肝，热量高，还容易生成啤酒肚。

饭后喝黑咖啡

造成婴儿肥的其中一个原因就是由于体内水分没有被排除掉引起的，每天早上起床先洗个热水澡，然后喝一杯黑咖啡，这样可有助于体内多余水分的排出，帮助消除脸部消肿。