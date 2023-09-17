10个有效控制食欲的小技巧帮你减肥成功

为你推荐10个有效控制食欲的小技巧，挑选适合自己的尝试一下吧！

Tips1：餐前喝汤

技巧原理：进食前喝一碗汤或喝一杯水都可以，它能够让你产生饱腹感，这样能让你减少正餐中的摄取量。餐前喝足够的水或者让能够冲淡胃液增加饱腹感，进餐时吃得少了，食欲控制的效果才好。

注意事项：餐前喝汤或者选择柠檬水、温开水都可以，但千万不要选择碳酸饮料或果汁等饮品，软饮料不仅是个热量巨头，还会让你忍不住多吃一点再多吃一点！

Tips2：细嚼慢咽

技巧原理：其实我们的大脑很容易被欺骗，想吃东西的时候光是咀嚼的动作就能够让大脑有吃东西的感觉。所以在进餐的时候，不妨每一口都多嚼几下，不仅可以提早让大脑产生饱足感，又可以让身体少吸收好几百千卡的热量，更能够活动你的咬肌，达到瘦脸的目的哦！

注意事项：切忌狼吞苦咽，吃得太快食物进到胃里难以消化，还会为身体带来负担哦！就算饿得前胸贴后背了，也不要匆匆嚼两下就吞进食物，这样会比正常进食多吃很多的食物才产生“不饿”感！

Tips3：定量餐具

技巧原理：为自己挑选一个小的杯子、小的碗，或者轻便的电子秤。在饭前先量好吃的量和吃的次数，分配好营养和热量后再进食。你提前帮自己设定好了进食的量，多试几次后，大脑就会有意识地遵循你设定的量来进食，在吃到不饿的时候就能制止你继续吃，自然不怕一不小心吃撑了。

注意事项：总量一定要计算准确，而且一定要在饭前就设定好。如果只是模糊地估计，在进食快要结束的时候很容易就给自己借口“没吃够”，然后超量进食就白费力气了！

Tips4：耳点按摩

技巧原理：我们的耳朵上有很多的穴位可以控制消化和新陈代谢，早晚进行简单的按压，能够帮助我们控制食欲。而想要减少食欲，控制自己的“贪嘴”，可以选择这两个穴位，在早晚左右耳做间歇式的按压，每次30下左右就可以了。

1、内分泌点：

内分泌点穴位控制下丘脑中的食欲控制中心，减少饥饿感的产生，增加产生饱足感并能加快代谢速度。

位置：耳轮内侧下方

功效：增加饱足感，促进新陈代谢。

2、饥饿点：

这是一个跟饥饿感有密切关系的穴位。当肠胃向控制食欲的下丘脑发出“饿”的信号时，人就会有进食的欲望，而按压相应穴位能起到阻止信号传递的作用。

位置：耳垂上方

功效：有效抑制食欲，阻止饥饿信息的传递。

注意事项：

a、这两个穴位在饭前或有饥饿感时按摩效果更好。

b、为了更精确定位，可以用棉签棒代替手指按压穴位。

c、耳部皮肤较薄，按压力度适中，不可过于用力。

d、身心放松，按摩时除思想应集中外，尤其要心平气和，全身也不要紧张。

Tips5：运动起来

技巧原理：有人认为，只要不动或少动，肚子就不会饿，因而就可少吃了，并以此来拒绝运动。事实上，每天有适度运动习惯的人，对食物的欲望反而比不运动者低一些，也就是说运动有助于你抑制食欲。

注意事项：可不要在控制食欲时运动得气喘如牛，只需有点微汗即可。平时养成运动习惯，在想吃的念头来临时，不妨做做操把食欲赶走。

Tips6：眼不见为净

技巧原理：严禁美食节目和美食杂志！眼不见为净这句话一点都没有错，因为当你看到你就会想到，想到你就会想去做到。看到电视、杂志里色香味俱全的料理节目或图文，往往会让人食欲大开，有很想吃东西的冲动！赶快将这些诱饵从身边清除掉吧。

注意事项：在家无聊了搜冰箱？逛夜市？约会吃饭挑自助餐餐厅？这些行为都会启动你的食欲！让眼睛远离食物才能控制住自己！

Tips7：改变进食顺序

技巧原理：不要看到了想吃的就立刻动筷子啦！为了控制食欲，你可以用改变进食的食物顺序。每次吃饭都先喝汤，然后吃蔬菜，再吃肉和主食。用热量较低的汤和蔬菜填充你的胃，等到吃肉的时候就能够阻止自己吃太多了。

Tips8：拒绝压力

技巧原理：压力大了就想找个地方发泄，有些人选择通过吃东西缓解自己的情绪。零食、冰淇淋、冷饮……不限食物种类，也不限食物数量，一直吃到自己感到舒服为止。但心情舒爽了，减肥大计又泡汤啦！所以，压力大想发泄情绪的时候，千万不要选择用吃撑来释放压力，去打拳击同样能让你发泄情绪，还能达到运动效果。

Tips9：清淡饮食

技巧原理：如果想要控制食欲，那么烹调出来的食物一定要清淡。清蒸、煮食等方法的料理清淡又不失味道，吃起来也很清爽。煎、炒这些容易让你吃太多的烹调方式就要尽量少用。

Tips10：餐后清洁

技巧原理：如果不想败在离开餐桌后回头再吃，有效的办法就是餐后清洁，清空你的餐桌和碗筷，洁牙漱口清除嘴巴里所有的食物味道！食物的痕迹消失了，肚子又不饿了，就不会忍不住又找吃的啦！