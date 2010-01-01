8款“减肥”食物不节食也能轻松瘦

女人都会梦想成为所有人眼中最耀眼的明星，当你拥有了迷人的身材，每个角度看去都是完美无暇的，自然就成为了众人目光中的焦点。不节食也能拥有完美身材，推荐8款“减肥”食物。

水产品：

如你不爱吃素食，虾、章鱼、蛏子、海蛰、海参等小水产品是最好的选择，它们蛋白质含量很高，而脂肪含量极低，很少有脂肪超过1%的。

魔芋：

魔芋含有大量的食物纤维和水分，还有一种叫做葡萄糖甘露聚糖食物纤维的矿物质。葡萄糖甘露聚糖不能被消化酶分解，不能作为热量被利用。也就是说，魔芋是一种几乎不含热量的食品。可以说魔芋是怎么吃都不会胖的，而且食用魔芋后会有很强的满腹感，自然就会抑制对其他食品的摄取，但魔芋中的营养不全面，不可以老是吃魔芋过日子。

冬瓜：

“欲得体瘦轻健者，则可长食之；若要肥，则勿食也。”这是古代的经验，也被现代科研证实。冬瓜不含脂肪，含有丰富纤维、钙、磷、铁、胡萝葡素等。冬瓜有利尿清热功效内含丙醇二酸，可阻止体内脂肪堆积。冬瓜含钠低，又没有什么糖份，是糖尿病患者很好的食品。

香菇：

香菇可以抑制胆固醇的增加，所以可减肥。特别是香茹的菌柄纤维素含量极高，你可以放在荤菜里一起煮，味道香醇。香菇含有三十多种酶和十八种氨基酸，其中七种是人体必需氨基酸。香茹还能促进血液循环，抑制黑色素，滋养皮肤，还有抗癌作用。其他菇类，如金针菇、蘑菇、草菇等，都是减肥者很好的食品。

芹菜：

芹菜大部份为水分及纤维素，含维他命A及C，性味清凉，可降血压、血脂，更可清内热。芹菜有两种，一种是唐芹，一种是西芹。如果你偏爱味道浓烈的食物，可选吃唐芹，用它来炒肉片，味道较强，减肥效果也更好。

萝卜：

“冬吃萝卜夏吃姜，一年四季保安康”，中医把萝卜当药已有千年以上的历史，萝卜能使肠管紧张度增高、肠蠕动增强，缩短食物在肠道的存留时间，利于食物代谢及废物的排出，不用节食而达到节食的功效。萝卜所含热量较少，一公斤也只含200大卡热量，而纤维素又较多，吃后易产生饱胀感，这些都有助于减肥萝卜含有丰富的维他命A，但维他命A为脂溶性，最好和荤菜一起煮。

豆芽：

豆芽含脂肪及热量低，含水分和纤维素多，黄豆生成豆芽后，胡萝卜素增加3倍、维生素Bl2增加4倍、维生素C增加4.5倍。常吃豆芽不仅可以减肥还对健康非常有益。炒时加入一点醋，以防维他命B流失，又可以加强减肥作用。

苹果：

苹果虽然热量不算低，但人必需每天吃一些水果，所有的水果都是含糖量较高，由于苹果富含维生素和矿物质，纤维素含量极高，所以我们建议减肥者吃水果可选择苹果。