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8天假期燃脂计划节后就能看到成效

来源：快快美　时间：17-09-30　字体： 　标签：燃脂　阅读：

8天假期燃脂计划节后就能看到成效

8天超长假期到了，如此之好的持续减脂机会怎能放过？其实只要你有减肥的意识，完全可以利用好这8天难得的机会，为自己定个燃脂计划，只要付出努力，节后就能看到成效。

适合假期在家休息的人

一、进行两次长跑

秋高气爽的季节很适合长跑，每周长跑两三次不仅可以减脂，还能使身体更加健康有活力，摆脱长期坐在电脑前工作的各种不适感。

长跑能使人体呼吸大量的氧气，增强心肺能力，从而增强体质；长跑时，人体内的血液循环加快，对排泄系统的有害物质起到清洗作用，从而使有害物质难以在体内停留和扩散。据测定得知，16分钟跑3000米或25分钟跑5000米，血液中胆固醇水平会下降。

长跑的速度不要过快，要坚持40分钟左右的慢跑，这样更可以达到减脂的功效，也不会伤害身体。

在凉爽的秋季跑步，有利于提高人体对换季降温的适应能力，可以预防感冒。值得一提的是秋季气候干燥，在跑步前后注意补充水分，避免因为空气干燥而引起鼻子、咽喉的不适。

二、进行一次登山或徒步

难得的假期请给自己一个亲近大自然的机会，走进山里或者森林公园中，进行爬山或徒步，对于身心都是一次很好的净化。爬山不仅是全身的运动，通过爬山还能呼吸新鲜空气，也是一种很好的放松。编辑每次爬完山，第二天总会浑身酸痛，想想还挺有成就感的，毕竟进行了大量的消耗，身心都变得更加愉悦。

三、游泳一两次

天气虽然转凉，但室内泳池依旧适合游泳，而且秋季泳池里的人大幅减少了，其实更是个游泳健身的好时机。要知道，游泳消耗的能量比其他户外运动要多，这是由于游泳的阻力远远大于陆上运动的空气阻力，同时水的导热性大于空气24倍，水温一般低于气温，这也有利于散热和热量的消耗，所以减肥效果很明显。而且游泳特别是蛙泳的姿势对矫正脊柱有很大的作用，缓解颈椎不适，非常适合上班族和低头族。游泳经常做肩颈部位的拉伸运动，有助于练习到锁骨处的肌肉，让你的肩部肌肉变得紧致、完美。

四、每晚练一次有氧操+腹肌训练

除了户外运动之外，在家里练一些有针对性的力量训练，可以提高减脂效率，对局部塑身有很大作用。作为平时坐在电脑前的上班族，小腹赘肉一般都比较突出，不妨趁这个假期有针对性的减减小肚腩，塑造紧致的腰部。

五、每天保持7小时优质睡眠

别以为到了假期就可以放任自流，晚上不睡、早晨不起，这样不仅损害健康，还会让你逐渐发胖！研究显示，睡太多或睡太少都会引起肥胖。充足的睡眠有助于新陈代谢，在不同的睡眠分期，人体新陈代谢的速率也不一样，当睡眠进入快速动眼期时，新陈代谢速率会达到最高，进入深层睡眠时，大脑会分泌大量的荷尔蒙来分解脂肪。如果你睡得少，高质量的深度睡眠缺乏的话，新陈代谢速率就会较慢，也更容易储存脂肪；然而睡眠时间过长，也会降低新陈代谢的速度，影响体内堆积的废物排出。

适合假期出去浪的人

一、每天步行1万步以上

在旅行中的你肯定没有大量的时间用来健身，而且目的地的各种美食也会为你增加不少热量，但这些都无法避免，毕竟没有美食的旅程是不完整的。但你也不要担心会因为旅行而长肉，因为旅途中的你消耗是很大的，可以选择多徒步来欣赏风景，每天保证步行1万步以上，也可以带来燃脂效果。

总之还是要走起来，别犯懒。其实很多人旅行回来都会发现自己瘦了，因为沉浸在精彩的旅行中，我们的身体和感官都被充分调动起来，消耗比日常会大很多。

二、睡前床上瑜伽

晚上回到酒店沐浴完，不妨做做“床上瑜伽”，既可以放松身体缓解疲劳，也能减脂助眠。

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