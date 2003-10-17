塑身衣减肥的原理，效果与误解

为了拥有好身段，有的人选择运动，有的人选择节食，而有的人选择穿塑身衣。穿塑身衣减肥是流行的减肥方法之一，不得不说也有成功减肥的案例，那么塑身衣真的有那么神奇的效果吗？它的危害有多大呢？今天和大家一起了解下。

塑身衣为什么能减肥？

塑身衣也叫塑身内衣和弹力衣、美体衣、束身衣等，根据”流动性脂肪移动原理”，用弹性面料，贴着人体曲线剪裁。具有矫正体形，调整脂肪的分布，使身材曲线优美、比例均匀的功能。

简单来说塑身是通过推移脂肪来使你的体形变得完美，尤其是长期穿，整体身材会得到很好的改善。而且由于塑身衣比较紧，对身体有束缚作用，还可以控制你的食欲，达到加速减肥的效果。塑身衣对塑造优美曲线的帮助很大，对瘦腰、减肚子、丰胸、提臀、美腿效果也很明显，让你更有女人味。

塑身衣会不会影响健康？

有医学专家指出，长期穿塑身内衣，致人呼吸困难、头痛、胸闷、下肢发酸等，会导致很多隐疾——如果塑身衣过紧，还会影响血液循环，引起身体供血不足，并且使腹腔内的肾、脾、肝、胃、肠等器官受到压迫，使内脏及神经系统长期处于紧张状态，导致胃肠消化功能降低，造成便秘。

经常穿着塑身衣会给人体造成危害。由于紧身内裤使阴道分泌物积聚，容易引起妇科疾病；塑身衣的强力捆绑作用直接影响到身体许多部位的血液循环，从而影响正常的呼吸运动，造成呼吸困难…

对于塑身衣大家有哪些误解？

1、连体塑身衣要贴身穿 NO！

除了根据局部塑身要求而制作的塑身衣之外，还以一种连体的束身衣，可以很好地帮助胸、腰、臀一起塑形。但是这些连体塑身衣是万万不可直接穿的，需要穿在底裤外面。这是因为塑身衣材质特殊，而外阴部又常呈湿润状态，这给厌氧菌的大量滋生提供了有利环境。如果直接穿着会造成阴道炎、尿路感染等疾病。

2、经期能穿塑身内衣 NO！

很多塑身内衣穿着紧实，刚好可以起到固定的作用，所以很多MM会错误的认为经期穿塑身内裤即安全又不耽误塑身。其实紧绷的塑身衣会让身体血液循环不畅，局部毛细血管受压，增加会阴摩擦，很容易造成会阴充血水肿、月经不调等症状。

3、晚上也要穿塑身衣 NO！

虽然塑身衣可以帮助脂肪塑形，但是我们的身体也需要适当的休息才好。有些人误以为塑身衣穿着时间越长越好，甚至晚上都会穿。其实这反而给身体带来了不必要的负累，穿过久的塑身衣会让皮肤无法正常呼吸，还会导致下肢水肿和毛孔堵塞。一般一次穿着不要超过4小时，且不能天天穿。