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黄金8小时激瘦法让你瘦不停

来源：快快美　时间：17-10-08　字体： 　阅读：

黄金8小时激瘦法让你瘦不停

减肥期间这不能吃，那要控制，真的是让不少嘴馋的MM头疼不已。想不想任性吃还能瘦？今天就跟大家分享一套黄金8小时激瘦法，想吃什么就吃什么，照样瘦不停。

从美国流行到日本——黄金8小时减肥法

黄金8小时减肥法指的是，每天要在8小时内完成3餐，从吃进身体里的第一口食物开始计算，可以吃自己喜欢的食物，而剩下的16小时就让肠胃休息。当然这16小时也会让脂肪燃烧，所以这个减肥法并不用计算卡路里亦能减肥。

黄金8小时减肥法4个执行规则

请在8小时内用完三餐

假设你是一个喜欢早起吃早餐的人，若你在早上8点吃了早餐，那中餐与晚餐就要在16点前结束；若你的第一餐是12点开始吃，那你到晚上20点前都可以正常饮食。只要遵守8小时内用完三餐的规则，就可依据自己的饮食习惯来决定。

每天8小时尽量设定在同一个时间

8小时减肥法主要是将体内时间调整好，让代谢率提高；可以的话尽量每天的第一餐设定为同一个时间，比方说每天早上都9点吃第一餐，这样会让减肥效果更好。

吃什么食物都可以，但过量还是NG

8小时内想吃什麽食物都没问题，但是吃到饱的甜点、火锅还是要避免，这种会不小心吃超过的食物、店家最好都不要去，才不会意外地摄取太多热量。

8小时减肥法，喝水OK

虽说8小时内需要用完餐，之後其他食物都不行吃，但水还是可以继续喝，这样能让代谢能力依旧维持在良好状态。

让8小时减肥法加分的4种超级食物

有4种超级食物能提高身体的代谢率、有助於脂肪的燃烧、加速减肥，快点抄笔记吧！

低卡路里高蛋白的食材

减肥时碳水化合物、脂肪摄取量变少，因此蛋白质的摄取就很重要，才能维持生理需求，可以选择脂肪少的鱼肉类、蛋白、板豆腐、杏鲍菇。

乳制品

优格、低脂牛奶、起士等乳制品都拥有丰富的钙，据日本美人实际测验，有认真摄取钙的人比没有摄取钙的人体重更容易下降。

莓果类

草莓、蓝莓等莓果类，富含丰富的类黄酮化合物，具有抗氧化、延缓老化的功能，并且可以促进新陈代谢，甚至延长饱足感时间。

颜色鲜明的水果

苹果、橘子、西瓜、酪梨、番茄都有助於抗老与防止体内酸化，还含有丰富的维他命C、能美白。其中最推荐葡萄柚、苹果、番茄，都有助减肥。（葡萄柚能帮助体内脂肪分解、苹果的膳食纤维能帮助排便、番茄能清肠排毒

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