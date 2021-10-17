腹部越来越大的原因和减肚子赘肉的简单方法

东方人的脂肪特别容易囤积在下半身，如果吃得太多又不运动，肚腩更易形成。

腹部越来越大的原因

忽视早餐的重要

虽然吃的少可以有助于减肥，但千万不能忽略正餐的营养摄取，尤其时每天的第一餐。早餐能够唤醒身体各项机能，平衡血糖、促进新陈代谢等。

没有规律饮食

最佳的饮食方式，是每天固定三餐外加健康的零食来抵挡正餐间的饥饿。您可以将卡路里分多次摄取，也就是少量多餐的观念，如此可以保持血糖，并且控制胰岛素的释放。

大量饮酒

虽然有研究显示，少量的饮酒有助于血液循环，达到保健的功效，但这仅限于‘少量’，若是您时常大量饮酒，那可就会造成脂肪堆积，甚至演变成‘啤酒肚’喔！

疏于规律运动

现代人生活忙碌，因此常常会忽略运动的重要性。保持每天规律的运动，不只对身体健康有益，还能达到健康减肥的效用。一天半小时至一小时即可，为了健康和体态，赶快动起来吧！

减肚子赘肉的简单方法

通勤时间健走

健走是入门门槛低，运动伤害较低，而且适合大多数人的运动。上班的时候，搭车提早1、2站下车，用可以跟人自在聊天，不会上气不接下气的速度走到公司。健走时记得腰杆打直、腹部收紧，腹部肌肉就能运动到啰！

少搭电梯，多爬楼梯

上下楼梯时，主要使用的是大腿的前侧肌群，上楼梯时抬起身体，下楼梯时支撑身体，对腰大肌也有锻炼的功效。爬楼梯时上半身打直，下半身运动的力量就会传到腹部，腹部肌肉也能训练到。若是办公室或住家楼层不高的话，从今天起就改成走楼梯吧。

少肉多菜

据医学证明，肉类中的氨基酸对人体有副作用，食肉过多容易导致脂肪过多、体重上升，而且对健康也有坏处，而蔬菜中的粗纤维可促进肠胃蠕动，增加体内毒素的排除，加快新陈代谢的作用，因此，果蔬是减肥者的最佳选择。

游泳减肥

游泳30分钟可消耗1100千焦的热量。即使人已不在水中，代谢速度依然非常快，能比平时更快地消耗脂肪。这种方法是最科学、最无可否认的。游泳不仅可以收腹，还能塑造整个体形。怕冷的MM也可以游温水泳咯，为了体型，什么都不可怕咯！

走姿和坐姿要正确

走路时要抬头挺胸、摆动手臂。常环抱手臂在胸前，腹肌没有出力，容易突起。而且摆动手臂走路，不仅消耗更多的能量，看起来也格外有精神。而坐下时，也要让脊背打直，不要将弯腰或挺腹，如此才能训练腹肌，使腹肌有力而不易松垮。