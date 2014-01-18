全面分析时下最热门的6种减肥方式

减肥方法层出不穷，市场上的减肥产品更是多的让人不知道怎么选择。为了能让大家对肥胖有更全面的认识和掌握更科学的减肥方法，对时下最热门的几种减肥方式做了个全面分析，想减肥的MM一起来看看吧！

TOP1 管住嘴，迈开腿

这个不用多说，投入最少的减肥方法，没有之一，但却让许许多多的人为此犯难。为啥？管住嘴迈开腿这么容易做到我还需要在这说这么多吗！

靠谱指数：★★★★★

能做的到就是最好的方法，做不到的还是继续向下看吧！

TOP2 营养代餐

营养又高效的代餐减肥法让不少MM着迷，因为代餐除了能快速、便捷的为人体提供大量的各种营养物质外，还具有高纤维、低热量、易饱腹等特点。

靠谱指数：★★★★★

在代餐过程中，还可以适当增加些运动，增加热量的消耗，可以瘦的更快！

TOP3 手术治疗

医学减肥法是一种比较科学的、具有权威性的减肥法。随着医学水平的不断提高，医学减肥的方法也变得越来越多，像抽脂减肥、埋线减肥、拔罐减肥、肠切除术、胃部缩容术等都是比较常见的减肥法。

不过，专家说进行手术减肥是有要求的，只有BMI＞27.5，患有II型糖尿病的患者，BMI在28-35之间，同时患有两种以上的代谢病的患者才能进行，这些病人只有依靠减肥手术才能达到减肥效果，否则减肥非常的困难，控制食欲和运动对此类肥胖者都是不适用的。

靠谱指数：★★★★

肥胖症患者福音，符合条件的不妨一试。

TOP4 针炙按摩

针灸是中国传统医学宝库中的一支奇葩，在调理肥胖中也能发挥重要的作用。专家称针灸减肥的机理主要是调整人体的代谢功能和内分泌功能。针灸减肥对20~50岁的中青年肥胖者效果较好。因为在这个年龄阶段，人体发育比较成熟，各种功能也比较健全，通过针灸治疗，比较容易调整机体的各种代谢功能，促进脂肪分解，达到减肥降脂的效果。

靠谱指数：★★★

就针灸和按摩本身来看呢，是没有什么副作用的。但是缺点也比较明显，就是效果不够持久，容易反弹。

TOP5 酵素

酵素减肥在日本相当流行，是采用纤体酵素，促进脂肪分解，达到减肥的功效。用酵素减肥正常饮食即可，完全无须节食、不断食、无需特别运动，安全有效没有任何副作用。

靠谱指数：★★

在中国酵素称“酶”，并不能达到减脂的目的，效果也就一般。

TOP6 减肥药

目前市场上的减肥药有两大类，胰脂肪酶抑制剂和作用于中枢神经系统的食欲抑制剂。食欲抑制剂由于可引起神经系统不良反应而被限制使用，胰脂肪酶抑制剂奥利司他也会引起脂肪泻，可能造成脂溶性维生素缺乏。所以必须要在专业医生指导下服用。更重要的事，无论是哪一种减肥药都没有100%安全无副作用一说，这几年吃减肥药而导致肾衰竭的新闻报道屡见不鲜，连国内减肥药市场都缺乏监管，更别说是来自国外，没有经过审批就进入国内的那些了！

靠谱指数：0

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