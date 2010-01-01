减肥初始阶段6个最容易遇到的坑

在减肥的初始阶段，很多人容易受急功近利心理的影响而去进行一些错误的实践，请记住，并不是所有的减肥经验之谈都值得去借鉴，想要健康减肥而且不反弹，一定要远离下面这6个最容易遇到的坑。

错误1：晨起空腹跑步

空腹运动能消耗更多的热量？并不是，特别是晨起，跑步之前一定要吃一些东西，特别是碳水化合物。晨起空腹运动会使体内的糖皮质激素水平迅速升高，这会拉低接下来一整天的新陈代谢水平，而且也会让身体一直都处在非常疲惫的状态中。

错误2：太长时间的中强度有氧运动

有氧运动是减脂的最佳途径，但是，要选对运动方式。相比起长时间的中强度有氧运动，比如跑步，游泳，长时间的低强度有氧运动，比如快走，或是短时间的HIIT能够消耗更多的热量，而且有维持运动后热量持续消耗的效果。另外，在增肌促进代谢的阶段，长时间的中强度有氧运动对于肌纤维的增长以及基础代谢水平的提升也是非常不利的。

错误3：睡前进行高强度运动

高强度运动最好安排在晨起或是上午，下午也可以，但不建议在晚上进行。晚上运动时间过长，强度太大会让中枢神经以及肌肉在接下来的几个小时里一直处于紧张亢奋的状态，对于睡眠质量和新陈代谢都有影响。

错误4：运动后不进食

运动之后，一定要吃一些东西，一方面补充体力，另一方面可以给后续的热量消耗以及肌纤维的生长提供能量。运动后最好能吃一些能量相对适中的碳水类食物，比如全麦面包，而且最好是无糖的全麦面包。

错误5：用水果蔬菜代餐

水果和蔬菜中确实含有丰富的维生素以及粗纤维、低聚糖（水溶性膳食纤维），但如果只用水果蔬菜代餐可能引起果糖摄入过量或是碳水摄取不足的问题，反而不利于减肥。

错误6：只吃高蛋白食物

比起脂肪，蛋白质可以提供更持久的饱腹感，但在减肥阶段，还是建议营养均衡，按照2：3：5的比例摄取脂肪，碳水化合物和蛋白质。只吃蛋白质不利于健康，而且还可能引起肌体酸中毒。