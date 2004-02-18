瘦腰减赘肉6条小贴士

1、多喝水，少喝碳酸饮料

碳酸饮料及含糖量高的饮料会让你的肚子鼓得像个气球。另外，每天要喝足八杯水，最好是早上起床后喝一杯暖水来清除体内的宿便，可有效改善腰腹部赘肉。

2、减少盐分摄入

因为盐分会保持水分，尤其是在生理期前。过多盐分会增加淀粉质的活性，促进身体吸收淀粉质。压力和罐头食品也是含纳量高的食品。所以，为了腰部苗条，最好饮食中减少盐分的摄入。

3、多吃高纤维食物

高纤维食材可以帮助消化和肠道蠕动排出废物，所有突出的小肚子几乎都是因为肠增大，肠内堆积废物的缘故，纤维膳食帮助消化和促进排出粪便的功能可以使你的胃下部及小腹逐渐变得平坦起来。

4、保持良好站坐姿

其实生活中只要纠正坐姿，收腹挺胸，也可以减去一些聚积于腰腹部的脂肪。所以，要随时提醒自己挺胸、缩腹、直腰、坐如悬钟，哪怕是不能始终保持，想起来就做，都有可能从肚子上减去1公斤或更多累赘的脂肪哦。

5、拒绝饮酒为宜

无论是啤酒、鸡尾酒、白酒，还是其他形式的酒精饮料，都是造成你腹部赘肉的主凶。酒虽然不含脂肪，但卡路里含量却很高，仅一杯200ml左右的酒精饮料，热量便可达到100千卡。酒还会提高你身体的皮质醇水平，这种强力的荷尔蒙恰恰是小腹储存脂肪的帮凶。

6、捡豆子瘦腰

每天晚饭只吃三至五成饱即可，饭后稍稍休息十几分钟。然后每天倒200粒黄豆在地上，弯腰但腿不能弯，一粒一粒地把黄豆捡起放到桌子的盆子里，重复这样的动作：弯腰——直起腰板——放豆子到桌面——再弯腰——再捡豆子……这样坚持一两个月，不仅腰变瘦了，可能臀部和腿部也有意想不到的惊喜哦。