有氧运动需要注意的7个细节

要想燃烧脂肪，有氧运动是不错的选择，下面帮主给大家分享有氧运动需要注意的7个细节，看你知道几个？

1、高强度间歇运动，更加燃脂

对于初级爱好者来说，速度平稳的有氧锻炼，比较容易完成，并且锻炼的时间也会坚持得比较长，也确实能够起到燃脂的效果。但是如果你已经有了一定的基础，高强度的间歇锻炼会让你的身体燃烧掉更多的脂肪，因为在锻炼之后身体需要更长的时间进行恢复。也就是说，在高强度锻炼之后的几小时，身体还在继续的燃脂。

2、锻炼的时间越长，不代表你能吃越多的东西

很多爱好者认为在进行长时间的有氧锻炼之前需要摄入足够的食物，然后再通过挥汗如雨的运动燃烧掉这些热量。但是他们没有想到的是，多摄取的这部分食物需要多进行两个小时的有氧运动（如）才可以完全消耗掉。

此外，有氧运动的时间太长，还会导致训练过度和运动损伤。所以在进行有氧运动之前，没必要摄入足够的食物，你可以在运动前的1小时，补充一些蛋白质和碳水，这是可以的。

3、有氧运动的时候不要负重

有些朋友为了让有氧运动的效果更好，会在脚上绑上沙袋，或者手里握着，其实这都不可取的。进行有氧锻炼时配带重物不仅会显著地减少热量的燃烧，而且会破坏身体的平衡性，甚至会造成受伤。

最佳的方法是增加有氧锻炼的强度，而不是增加阻力。

4、想要更有效，要经常切换运动

我们在做力量训练的时候，每天如果重复进行同一个动作，身体会逐渐适应这种动作，但所燃烧的热量会越来越少，你会发现做这个运动越来越省力了，训练效果也就不会像之前那么明显。有氧运动的原理和这个一样，如果你一直锻炼，强度差不多，刚开始可能效果挺好，之后就会进入平台期，效果没有之前那么明显了。

所以要经常切换运动，有氧运动可以选择、hiit，踩单车等。除了不断地变换有氧的方式以外，还需要不断调整训练的强度。这样才能让身体逐渐适应高强度的锻炼和休息静止的交替状态，收到明显的效果。

5、10分钟也是运动，也有效果

10分钟的有氧锻炼也能起到相应的效果，你运动时的每一个动作，都会起到燃烧热量的作用。只要充分利用这10分钟宝贵的时间，也会有不错的效果。

一个简单的tabata训练只有4分钟，但是它的持续燃脂效果可以达到几个小时。如果你实在太忙，不妨每天晚上挤出10分钟时间，做一个10分钟的hiit训练，或者早上和晚上各挤出10分钟用来锻炼，这样也会有的效果，只是出效果会比较慢。但这样总比完全不进行锻炼要好的多。

6、在做有氧运动之前，要不要吃东西

其实这个可以根据你的运动强度来选择。如果你进行的是速度平稳适中的有氧锻炼（如散步，），就不需要在锻炼之前进食，这样会燃烧掉更多的脂肪；然而，如果是进行高强度的有氧锻炼，例如hiit训练30分钟，那么在运动之前，可以补充一些。因为强度高的锻炼需要更多的葡萄糖作为燃料，如果不补充，会让肌肉一直处于分解的状态。

可以在进行高强度有氧运动之前的一个小时，摄入少量的碳水化合物和蛋白质，例如吃一根香蕉。

7、锻炼的时候一定要精神集中

锻炼的时候我们都喜欢听歌，这是为了让变得不那么无聊。但是做像hiit这样的高强度有氧运动，必须要保持全部精神都放在运动上，要把每个姿势都做准确，一方面可以避免受伤，另外也可以让燃脂的效果更佳。