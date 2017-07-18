减肥一日三餐的最佳时间

减肥一日三餐的最佳时间：早餐

进行适量的晨练(比如跑步或练瑜伽)后，早7点至早8点是最佳的减肥吃早餐时间。

早餐和中餐之间间隔4-5小时为最好，所以早餐建议在早上6点半到8点半之间，最佳时间是在7点半左右，如果早餐时间过早，那食量应相应增加或者午餐稍微提前。早餐越早吃就越早让激活身体，开启一天的能量。对身体的新陈代谢也能起到很好的调节作用。上班族和上学党常常感觉杂声时间不够用，早餐总是马虎了事，对于想要减肥兼职的朋友们来说，早餐可是马虎不得的。所以，早餐一般在进行适量的晨练(比如跑步或练瑜伽)后，7至8点进行为好，这样做的好处还在于：不仅激活了身体新陈代谢的开关，而且你能更早地利用调这些能量，不让脂肪堆积。

上午加餐：10点到这个时间大脑工作已经消耗了你早餐所吃食物提供能量的20%，因此，这个时候你需要补充一些低脂肪的碳水化合物，比如香蕉。

减肥一日三餐的最佳时间：午餐

中午饱，一天饱是我们常说的俗语，日常生活中午餐是一日中最主要的一餐，由于上午体内消耗热能较多，午后还要继续学习，建议减肥午餐的进食时间在11点半到13点半之间，最佳的时间是在正午12点。

中午加餐：14点至15点。此时人体中葡萄糖的量降低到午餐后的最低点。因此你可以吃些坚果、爆米花、干鲜水果等。

减肥一日三餐的最佳时间：晚餐

晚餐最好在晚上6点左右，最好不要超过晚上8点，晚上8点之中除了要饮水外不要再吃任何东西，并且晚餐后4个小时内不要睡觉，这样食物可以得到充分消化。

晚上加餐：19点至21点。选择一杯牛奶，因为它们能够帮助你提高睡眠质量。