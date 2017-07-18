吃什么食物减肥最快？

1、黄瓜

黄瓜是著名的减肥圣品，很多女孩子都爱吃。黄瓜最大的特点是水分含量高，热量低，而且含糖量少、纤维丰富。加上黄瓜口味清淡，能去油腻，清肠胃，减肥效果更甚。黄瓜里面还含有一种叫做丙醇醋酸的东西，这种东西能够抑制食物中的碳水化合物转化为脂肪的速度。

黄瓜还有降脂、促消化、利尿、去湿气、排毒的作用，这些对于减肥者是很重要的功效。但是长期吃黄瓜是不利于健康的会造成营养不良。黄瓜的减肥吃法有生吃、凉拌、清炒。

2、红薯

冬季红薯成熟，很多人喜欢蒸着吃，或者煮粥时候吃。红薯有助于健康，是很好的养生食品，其减肥效果也是极好的。

一是红薯中粗纤维含量高，粗纤维的特点是体积大，而能量密度低，这就增加了人的饱腹感，从而减少热量的吸收。

二来，红薯蛋白质含量低、脂肪含量低、热量低，符合减肥食品的要求。最后需要注意的是，红薯一定要用蒸，煮的方式，一定不要油炸，因为红薯吸油效果很强。

3、燕麦

燕麦推荐早餐的时候吃，因为燕麦是很好的瘦身食品。最大的特点是耐饿、降脂。燕麦是高碳水化合物食品，并且属于复合型碳水，这种饱腹感很强，也更加持久。燕麦的一个作用是降脂，加速脂肪的分解。

4、番茄

很多减肥餐中最不可或缺的一种食材就是西红柿，西红柿的减肥效果很好，一些小番茄也是减肥美容者们的最爱。因为西红柿热量低，水分高，富含纤维以及多种维生素，营养均衡。

但这还不是最重要的，最终的一点就是新鲜的西红柿能减少脂肪的堆积，减少水肿，还能缓解疲劳感。

5、冬瓜

冬瓜是非常吸脂的，还很利尿。加上冬瓜中富含丙醇二酸，能有效地抑制糖类转化为脂肪，而且冬瓜完全是零脂肪的食物。另外一点是还非常的利尿，很适合水肿的胖子食用。推荐一款冬瓜红豆汤，是减肥秘方。先煮红小豆，再放入切片的冬瓜，煮上一个小时，每周饮用几次，帮助减肥。

6、蓝莓

蓝莓也是众多减肥健身达人的最爱，被称为是促代谢的瘦身新宠。蓝莓热量低，维生素C的含量比一般的水果都要高，而且很容易被身体消化，还能吸脂，很适合在减肥期间食用。