想瘦脸？多吃5种食物拥有一张小V脸

拥有一张小V脸是很多女性朋友的梦想，实际上想要瘦脸并没有那么困难，就拿日常饮食来讲，有不少食物其实都是对瘦脸有所帮助的。

今天向大家推荐5种瘦脸的食物，希望这些食物能够对大家的瘦脸过程提供帮助，让大家早日拥有一张小巧玲珑的脸。

1：菠菜

菠菜已经成为一种经常出现在餐桌上的蔬菜了。菠菜除了可以为身体提供和补充各种营养物质、促进肠胃蠕动，对于想要瘦脸的女性朋友们来说，也是不容错过的一种食物。

菠菜中丰富的钾元素和维生素可以帮助消除脸上的水肿，对于水肿型的肥胖有着特别好的消除效果，当脸上的水肿现象消除后，因为水肿而显得鼓鼓囊囊的大脸也就会慢慢变成小脸了。

2：红豆

人体本身具有留钾排钠的机制，而红豆是富含钾元素的食物，加上丰富的纤维，因此多吃红豆可以帮助排便与利尿，更可以帮助祛除脸部水肿。

将红豆煮成红豆汤瘦脸效果非常显著。因为红豆汤有很好的排湿消肿作用，所以可以帮你排出脸部多余的水分，当脸部水肿消失，小脸自然就出现了。

3：柠檬

柠檬作为碱性食物，可以同时起到养颜美容和减肥瘦身的双重效果。如果你想要打造一张吸引人的小脸，柠檬会是你的好帮手。

柠檬可以增加脸部皮肤的弹性，让你脸部松垮的赘肉在柠檬的碱性物质中慢慢消耗掉，过一段时间，你会发现脸蛋比之前小很多。

4：西芹

西芹含有的芹菜油可以有效减低血压和帮助利尿，可以说它是一种非常健康的绿色蔬菜。除了一定的利尿消水肿效果之外，西芹在一定程度上也可以帮助消耗脸上的脂肪。

另外，因为西芹可以促进口腔的活动，当我们吃西芹的时候，口腔就需要不断地运动来让西芹被胃吸收，这样脸上的脂肪就会不断地代谢，从而轻松瘦脸。

5：冬瓜

冬瓜含有极为丰富的膳食纤维，能改善血糖水平、降低体内胆固醇、降血脂，同时还可防止脂肪堆积，而且冬瓜利尿效果十分显著，能够帮助排出脸部多余的水分，消除脸部水肿。

建议将冬瓜蒸着吃或切片煮汤，不仅瘦脸还能帮助瘦身哟。