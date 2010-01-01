夏天越吃越瘦的食物是什么？

夏天是一个慵懒的季节，想锻炼减肥，很多人都离不开冷气。其实，其实夏季新陈代谢加快了，热量消耗很快，只要稍微运动一下，加上合理的饮食方法就可以快速的瘦身。体内的水是改善新陈代谢的一种方法，水可以带走体内的毒素和废物，减肥离不开水。除了饮用水，还有很多食物可以帮助身体补充水分，也可以帮助你瘦身。

夏天越吃越瘦的食物是什么？

1、橄榄

橄榄由它的叶子到可以吃的果实都是好东西，橄榄树全身可提取护肤的精华。橄榄叶精华帮助肌肤抵抗污染、紫外线，含有较强的抗氧化成分，可以延缓衰老。橄榄油有助于减少脂肪，适量的使用橄榄油做菜可以改善新陈代谢并有助于燃烧脂肪。

2、木瓜

木瓜对减肥效果显著，它身体里面含有非常丰富的维生素以及胡萝卜素，它们具有非常神奇的抗氧化能力，有助于机体的修复速度，消除体内的有毒物质，增强人体免疫力。木瓜蛋白酶可以有效的改善消化功能，是促进新陈代谢和燃烧脂肪的重要物质。

3、苹果

苹果含有大量钾，能促进体内钾的过量，保持正常血压，防止肿胀的情况。此外，苹果可以促进代谢使我们的体重减轻、热量低和增加饱腹感的好帮手。

4、香蕉

香蕉含有大量的钾元素，钾能调节我们体内的水分平衡，加快新陈代谢的速度，有助于消除我们身体的肿胀程度。香蕉减肥的效果非常好，便秘的人吃香蕉可以促进解毒。

5、葡萄

葡萄小小的身体里面含有大量的多酚，具有非常有效的抗氧化作用，能有效的阻断身体里面游离基因的增殖，有效的延缓我们衰老的速度。而且葡萄还具有大量的单宁酸、柠檬酸、强收敛效果和柔软保湿作用非常好，相当于天然的玻尿酸。

6、柠檬

柠檬含有可以促进人体消化的酶和纤维素。它有助于降低身体里面的脂肪，丰富的有机酸，柠檬酸具有很强的抗氧化作用。它能促进皮肤的新陈代谢，防止色素沉着的影响。