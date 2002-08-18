2个月从115斤瘦到97斤，瘦下来才知道世界是美好的

2个月的时间累计减重18斤，说出来有些人是不相信的，但是我的确做到了。说实话，我减肥前的生活彷佛一片黑暗，瘦下来之后才感觉世界是美好的。身材好了形象也就好了，穿衣服再也不需要挑大码的了，那种感觉可以用超爽来形容。谁又想过我曾经是个典型的胖子，整日受人嫌弃与排挤……

我最胖的时候是大学毕业的那会儿，说难听点胖是我吃了四年吃出来的。参加工作之后需要穿职业装，就是里面衬衫外面西服的那种，那时候身材已经很臃肿了，虽然我的衣服是大码，但是还能看出那种快要被撑爆的感觉。因为肚子上的赘肉比较多，我每次坐下之后都要偷偷解开一颗纽扣，否则腰部勒得慌，就是喘口气都很困难。

我早就有减肥的念头，但是一直管不住嘴，似乎每个胖子都是这样，为了消除嘴的“寂寞”，自己会找各种吃东西的理由。汉堡、可乐、薯片，这些食物的热量相当高，但是我却不在乎，结果是越吃越胖。减肥的意识来源于同事的嘲笑，吃饭的时候她们喜欢拿我开玩笑，然后话里有话说我该减肥了，亦或者是说胖的人丑、邋遢！听了几次实在受不了，我下定决心要瘦下来。

减肥我只尝试过这一次，并且一次就成功了。在减肥的过程中，我没有吃任何的药，也没有节食，也没有去过挥汗如雨的健身房。我觉得减肥不是生活的全部，没有必要累着自己，而是应该找个简单易行的方法，方法越简单减起来也就越轻松。我是以改变饮食为出发点的，早晚餐吃一种名为康倍琪的食品，淘宝上的，中午的时候正常吃饭。

因为减肥的过程只需要改变早晚餐的食物，而无需改变其它，所以减肥没有影响我的生活。我觉得这个方法挺好的，适合于所有年龄段的人去做，公司白领、产后宝妈、退休老人……找到了对的方法，然后再坚持下去，我很快看到了自己的变化，体重秤上的数字越来越小，此前穿的工作服越来越宽松，身边朋友看我的眼神都变得柔和了。

瘦下来之后，我恢复了饮食，早晚不需要吃这个食品了。当然，体重一直保持得很好，没有出现反弹。减肥的过程让我养成了良好的饮食习惯，我现在是拒绝暴饮暴食的，正常吃饱就行。有时候出差吃饭不方便，我还是会吃这种食品的，省事图个方便。早晚吃这种名为康倍琪的食品，淘宝上的，不仅能够让自己身材苗条，而且也会让气色变好。

减肥是个自我较量的过程，不要等到明天再减肥，不要等到吃饱了再减肥，一味地给自己找借口是瘦不下来的。身材好了才能够给别人好的印象，别人才会赞美你、尊重你。最后，我祝愿所有的姐妹都能够拥有苗条的身材！