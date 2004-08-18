怎么样正确减肚子呢？做好四件事

有一些人全身都不胖，体重也属于正常甚至偏瘦的范围，唯独肚子特别大。其实这是一种比较危险的信号：皮下脂肪正常，内脏脂肪却超标。那要怎么样正确减肚子呢？

1.减肚子多喝消脂茶

减肥瘦身汤

原料：胡萝卜、山药、鲜玉米、山楂、瘦肉、盐、酒、味精、白胡椒粒

制作：将瘦肉、玉米加调料放入高压锅里烧40分钟，再加入已焯水的胡萝卜块和山药块，入锅稍煮即可。

功效：一道清爽靓汤，清淡中回味甘甜，有润肠通便，降脂减肥，消积食功能。

蜜柚绿茶

材料：葡萄柚一颗，绿茶、蜂蜜少许。

做法：葡萄柚榨汁，绿茶用冷水冲泡约10分钟，两者调和，用少许蜂蜜调味饮用，每天一杯。

功效与作用：蜜柚不仅含有丰富维他命C、钙、磷，且具有止咳化痰，养颜美容、润肤、减肥、有助于胃肠消化及促进新陈代谢等功效。

自制排毒消脂茶——草本玫菊茶

配方：红玫瑰荷叶冬瓜决明子甜菊叶

这个小方子里的主料是荷叶，这也是很多减重食疗方里的主料之一，因为荷叶有“泄”的作用，中医说的“泄”不是指拉肚子，是泄油，泄毒，行经通络，只要不是病理性的肥胖，都会有效。此外，荷叶有清热解暑，升发清阳、除湿祛瘀，有利尿通便的作用，最重要的是它还具有健脾升阳的效果，它可以在人体肠壁上形成一层脂肪隔离膜，有效阻止脂肪的吸收，从根本上减重，并更有效的控制反弹。

甜菊叶：由于热量低、易溶于水或酒精，也具耐热性，可谓无热量之代糖产品，可以降低胆固醇和甘油三脂，适用于高血压、糖尿病、肥胖病和应限制食糖的病人

玫瑰花瓣是作为调和品使用，因为荷叶和决明子冬瓜都是偏凉性的，用玫瑰调和后才不至于伤身，而且玫瑰也有疏肝理气、滋养身心的作用，也是适合减脂人士用的。

2.减脂增肌饮食

无论是怎么减肥，都不能盲目节食，傻傻饿着是不能达到减肥效果的。运动腹肌当然必须吃，可是一定要吃对饮食结构和搭配比例。在配合锻炼的前提下，应当适量减少富含碳水化合物的食品：少吃或不吃含精制糖的甜食、甜饮料、精加工食物；多吃一些富含蛋白质的鱼、肉、蛋、奶；还要吃够充足的蔬菜。

3.多做腹肌练习

在进行全身训练的时候，也可以进行一些针对腹肌的练习，比如卷腹、仰卧蹬车、平板支撑等。

4.多做全身锻炼

减肚子第一步要做的，是把肥肉减掉。比如深蹲，划船等针对全身的锻炼，或者高强度间歇锻炼（HIIT）活动全身，来加强燃脂的效率。

要相信你的腹肌也只是被脂肪覆盖了。从现在开始，依照上面4个方法运动，减掉肚子上的肥肉，让腹肌也有“拨云见日”的一天！