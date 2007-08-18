减肥的人午餐怎么吃才能更健康？

减肥的人群，每一餐都很有讲究。其中，减肥的人午餐怎么吃？这样吃更能健康减肥。

1.无论点什么，都要小份的

心理学家发现，在食物面前，人们趋向于吃光眼前所看到的，无论多大分量，打扫干净是大部分人的心理特点。因此，健康商务午餐的最基本原则是--吃小份，既保证营养、又不会过量。

2.会喝汤的人更健康

喝汤是个好习惯，营养丰富且更容易让人产生饱腹感。尤其是清汤类的，如日本酱汤，蔬菜通心粉汤，西班牙凉菜汤等，要比浓汤含热量少、更健康。另外，美国宾夕法尼亚大学的研究发现，爱吃水分含量高的食物比如黄瓜和西红柿的人，总的来说摄入的热量要少得多。

3.午餐最好不喝酒

原则上，午饭时最好不喝酒。如果很想喝，一小杯葡萄酒已经足够，或者一小杯啤酒也可以。但前提是你在投入下午的工作之前还有时间让自己小憩一下。否则酒精可能让你整个下午都不能高效工作，得不偿失。

4.保证营养均衡

外面的餐厅以煎炸食品为多，品种少，营养不全面，盒饭虽然品种较多，但是烹制方法不科学，而且许多摊主为了节约成本，不会提供最新鲜、时令的荤素菜。多女性白领因为不愿意吃容易使人发胖的快餐，午餐随便吃点零食打发，患了低血糖、贫血等病。

5.不在电脑前马虎搞定

不少人午餐时间依然“坚挺”地坐在电脑屏幕前，这一习惯没办法让身体得到适当的舒展，而且还可能导致你更容易变胖。白领中午休息时间很短，最少的只有半个小时，就这一点时间，许多人还没有充分地利用起来，宁可缩短吃饭时间聊天。

6.饭后锻炼

吃好食物也不算成功减肥，还要吃完运动，才能保证热量被燃烧。饭后可以在工作地方的附近走动，散散步、上下楼梯都是不错的选择。因为它能避免我们直接瘫坐在椅子上，让脂肪有机可乘。