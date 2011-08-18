你到底是胖是瘦，2个指标一测便知

体重不是检测胖瘦的最佳标准。有人说了，是胖是瘦，不看体重，看什么？这里就提供几个稍稍靠谱点的标准。

BMI指数

BMI即身体质量指数，是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。

具体计算方法：体质指数(BMI)=体重(kg)÷身高的平方(m)

如果你的BMI在减小。那么你可以认为自己在变瘦了。

体脂率

体脂率是指人体内脂肪重量在人体总体重中所占的比例，又称体脂百分数，它反映人体内脂肪含量的多少，及人肥胖的程度。体脂率下降了，也就说明你身体中的脂肪含量减少，那你就是真瘦了。

一般来说，男性体脂率约在10%～20%之间则为正常，女性体脂率约在17%～30%之间为标准情况。男性体脂率>25%，女性体脂率>33%则为肥胖。但是，这个标准并不是固定的，会随年龄变化。女性超过50岁，男性超过55岁，每5岁，体脂百分比标准值可上调2%-3%。

体脂率计算公式

现在有很多测量仪能够测出一个人的体脂率，但是如果你不想依靠测量仪，可以利用BMI计算出体脂率。其计算公式为：

体脂%=1.2×BMI+0.23×年龄-5.4-10.8×性别(其中性别男取值1，性别女取值0)

运动减肥体重不变怎么解决？

1、少食多餐；

1.把每天三餐改成午餐；

2.加餐时间安排在中餐和晚餐之中，加餐热量在200卡左右；

3.午餐前的加餐：苹果(苹果10点左右吃，对肾脏最好)、梨等升糖指数低的水果；

4.晚餐前的加餐：30g坚果、蛋白两个、脱脂高蛋白牛奶一杯。

三餐跟五餐的区别，就是指同样的量分开吃。同一时间吃的越多堆积脂肪越多。你的身体怕你饱一顿饥一顿饿死，然后身体就拼命堆积脂肪。