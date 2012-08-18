学会5个关键点，你也会健康快速瘦下来

减脂需要依靠饮食跟锻炼，健身的人都知道二者结合才能让你降低脂肪，让身材变好看。5个关键点学会了，你也会健康快速瘦下来！

1、计算你的热量摄入

每个人都有自己的热量消耗值，减脂阶段你保持饮食热量缺口在500大卡，是比较健康的做法。每天如有500大卡热量短缺，那么一周你就能减掉1斤脂肪。如何计算热量？公式如下：

男性基础热量BMR＝66＋（13.7X体重kg）＋（5X身高cm）-（6.8X年龄）

女性基础热量BMR＝655＋（9.6X体重kg）＋（1.7X身高cm）-（4.7X年龄）

你摄入热量略大于基础热量值就可以了，如果每天的运动量比较大，可以适量加大热量。

一般男性BMR在1600大卡左右，女性BMR在1300大卡左右。

2、保证食物多样化

知道你每天摄入的热量后，你需要合理搭配你的食材。食物不能太单一，要多种低热量食物变化着吃。

减脂期间不是要求你不要吃肉，而是选择低脂肪、热量低的鱼或者鸡胸肉、虾，这些可以补充蛋白，给肌肉提供营养，中午跟晚上不要超过一掌心即可。

同时要多吃绿色蔬菜，比如西兰花、菜心、空心菜等，让你身体有足够的纤维进行代谢，延长饱足感。主食可以选择粗细粮结合，各占一半可以让你血糖提升速度减慢，不容易饿跟暴食。

3、不要吃宵夜

三餐要按时吃，不能不吃。不过夜宵最好不要吃，因为你临近休息，肠胃需要休息。夜宵会让肠胃继续运转，影响睡眠。

4、不要忘记要运动

运动肯定是不能少的，每天慢跑1小时，或者跳绳20分钟，能燃烧450-500大卡，那么一周也可以掉1斤脂肪。

5、每个月定期变换运动内容

身体都有一个时间段的平衡适应性，如果运动一直不改变，那么身体的热量消耗会逐渐下降，你脂肪代谢也会变慢。你需要一个月左右更换一下有氧运动，才能让你继续掉重。