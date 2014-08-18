七种今夏甩脂最有效的减肥方法

想要在夏天成为人人羡慕的对象吗？那就赶紧开始减肥吧。为大家介绍七种今夏甩脂最有效的减肥方法，以帮助大家快速打造完美体形。

最有效的减肥方法1、做仰卧起坐

仰卧起坐是老掉牙但也是最经典的瘦肚子方法。做仰卧起坐时身体不断卷曲舒展，确实对缓解身体松弛非常有用。如果其它方法不能立竿见影，那么可以考虑每天做10-15分钟的仰卧起坐。记住一定要把你的双手放在你的耳朵边上，而不是在你的头后，这样就不会拉伤您的脖子或者后背。

最有效的减肥方法2、多喝水

多喝水能加快身体的新陈代谢，排除毒素，有效解决皮肤干燥等问题，补充足够的水分，让身体迅速补充流失的水分。通常每个人需要喝多少水会根据活动量、环境，甚至天气而有所改变。正常人每天所需水分大约为一点五公升左右，若以多少杯来计算的话，大约等於八杯二百毫升左右的水。不过这也视乎个人日常活动量而定。合理的方式是，喝水每次以一百毫升至一百五十毫升为宜，间隔时间为二十至三十分钟。

最有效的减肥方法3、偶尔满足一下自己的渴望

偶尔满足一下自己的渴望，比如吃一些自己喜欢吃的甜食或者是其他的高热量食物，这样能避免你由于过度抑制自己而导致的暴饮暴食。而且，真正让你发胖的是摄入的热量高于消耗的热量，并非某些食物。所以，适量地享受自己喜欢的食物也是一个非常有效的减肥方法哦！

最有效的减肥方法4、寻找你的健身伙伴

寻找一个负责任的、能陪你一起减肥、一起运动的好伙伴，这样你就会产生一种竞争的心理，自然也就会自我严格约束自己，让自己更加努力地坚持下去，能帮助你最终成功减肥哦！

最有效的减肥方法5、海带海藻瘦身法

这是一种有效的瘦身方法，吃饭的时候，可以用海带和海藻将米饭包起来吃，饭量很少，调味料也只有酸辣酱一种，此外，肚子饿的时候也可以将海带海藻当作零食来吃。因为不用控制食用的数量，所以本人很喜欢这种方法。但是建议肠胃虚寒者少用此法，最好是短期性的利用此法。

最有效的减肥方法6、跳舞减肥法

跳舞不仅会使你更优雅，还能帮你舞出窈窕的身姿。从现代医学的角度来看，跳舞这种有节奏的全身性运动，有利于恢复和平衡身体的生物节律，帮助心肌收缩，促进血液循环，延缓细胞衰老。跳舞能够使身体的各个部位都得到锻炼，并能有效地瘦腰、翘臀和瘦大腿，增加身体的灵活性和柔韧性。

最有效的减肥方法7、每周称一次体重

称重往往能帮助你更好地控制体重，了解自己的减重进程也是一个非常有效的瘦身方法。但是，如果你每天都称重的话，就会得到适得其反的瘦身效果哦！因为我们的体重在一天内会由于各种原因而起伏不定，过于频繁地沉重的话会影响你的情绪，会让你产生消极情绪，而这些不良情绪会让你暴饮暴食哦！