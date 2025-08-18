拔罐减肥和针灸减肥哪个效果好？

拔罐减肥和针灸减肥都可以起到减肥的效果，只是它们的作用原理和适用人群不同，可以根据自己的需求进行选择。

一、拔罐减肥

有些人说拔罐减肥是骗人的，因为某某某在做了拔罐减肥以后反而比之前更胖了，事实上拔罐减肥是可以减肥的，之所以会长胖那是因为在做完拔罐减肥后人体对于食物的分解更加快速，要是不控制自己的饮食量吃很多东西的话，肯定会长胖呀。女性在月经期、孕期、皮肤破溃、血管瘤、过度劳累虚弱、发热、酗酒后，均不要拔罐。有些人的一些部位皮肤很嫩，比如在鼻子、乳头等部位的皮肤很嫩，那么这些人是不适合通过拔罐来减肥的。

二、针灸减肥

针灸减肥就是用针刺入身体里面的某个穴位来疏通经络，改善身体的代谢功能，提高脂肪的消耗能力，以此达到减肥的效果。针灸减肥还可以在食欲方面来达到减肥的效果，通过刺入某个穴位来降低这个人的食欲，让他少饮食，自然而然就瘦下来了。成年以后到五十岁这一年龄阶段的单纯性肥胖者都可以做针灸减肥，什么是单纯性肥胖呢?就是那些因为吃太多引起的肥胖。在做针灸减肥的时候每天的饮食要控制好，不能说直接就不吃东西，或者是只吃一点点，这都是不合理的。女性在月经期、孕期、哺乳期时，不要扎针。

拔罐减肥会反弹吗？

拔罐减肥一般不会反弹。

拔罐减肥是通过刺激血液调整经络，达到的强健脾肾的功能，而一旦脾肾功能强健能扶正祛邪，以此起到减肥的效果。相信大家都知道，之所以会出现肥胖是由于身体新陈代谢缓慢导致的，而拔罐减肥是一种安全有效的减肥方式，能够起到辨证施治，调节整体的效果。因此相对于其他的传统减肥方法拔罐减肥更加安全。

拔罐减肥除了是一个较为安全的减肥方法以外，它还能够有效加速人体脂肪的分解速度，可以促进肠胃的蠕动，以此达到减肥的目的。同时拔罐减肥做到不反弹，但是在拔罐后还是应当多注意饮食，以及多饮水、保持适当的运动，以此来达到辅助减肥的效果，同时还可以巩固减肥的状态，因此希望能够多多引起您的重视。

拔罐减肥的最佳时间

1、下午

首先比较推荐的拔罐减肥时间就是下午，下午的时候由于我们人体是处于一个比较放松的状态，在休息之前进行一次拔罐的话，可以使我们身体的一些多余脂肪快速地分解的，就会达到一定的减肥效果，只是需要提醒的是，饮食方面我们要相协助，只有这样才不容易反弹。

2、晚上

另外就是我们在晚上睡觉以前也可以进行一次拔罐的，晚上睡觉的时候，全身的身体都会比较的放松，那么身体内部的经络这个时候通过拔罐就非常容易相通，自然的就会加速身体的新陈代谢，那么减肥的效果也就会比较的明显，同时在晚餐的时候尽量不要过多的吃主食，用一些蔬菜水果代替，效果可能会更好。