减肥的人晚饭不吃主食，吃什么？

晚饭吃的健康就一定能减肥吗？也许并不！更重要的是你全天的摄入总量。如果你早上两个鸡排三瓶可乐的，你晚上就算不吃也没办法减肥。但晚上吃什么，并不单纯由你的意志力决定，和你白天的摄入更有关联。

如果你一天都没有吃碳水，晚上身体对碳水的需求状态会最大化。因此要合理安排好三餐的搭配，保证身体能量供给。

吃什么？

蛋白类：

豆腐，鸡胸，鱼虾，牛奶，鸡蛋，豆浆等高蛋白含量的食物。

蔬菜类：

菠菜、空心菜、荠菜，金针菇，蘑菇，香菇，冬瓜，生菜，洋葱，西葫芦，白菜，豆芽，黄瓜，萝卜，木耳，芹菜，海带等。

除了不可以吃土豆，山药，薯类这种蔬菜中的高碳水食物，其他蔬菜可以选择自己喜欢的。

水果类：

苹果，香蕉，柠檬，猕猴桃，葡萄柚，火龙果，木瓜等可以选择。

这些全部都吃吗？当然不是，具体吃什么要根据你下午的相关安排：

如果你没有晚上运动的计划，建议选择蔬菜+水果，均衡搭配。

如果你有晚上运动的计划，建议以蛋白质为主+配合水果或者蔬菜其中一种。

吃多少？

1.保证种类多样化。

选择几个自己喜欢的食物，比如你喜欢吃苹果，蔬菜中不喜欢吃青菜，那就来个混搭，用苹果带青菜，均衡摄入。

2.尽量吃慢，每一口都放慢速度。

让自己吃饱，不要吃到撑就可以。不要怕浪费，比如你已经吃了青菜，吃不完一个苹果，那就吃半个，扔掉垃圾桶总比长到身上好处理的多。

怎么吃？

1.烹饪制作的方法要尽可能简单。

最简单的就是洗干净就能吃的，比如黄瓜，苹果这些。稍晚简单的清水煮，少放调料口味清淡些。不太简单的可以凉拌，清炒这些都可以。

2.要吃尽早吃，别犹犹豫豫想吃不想吃的，拖到三更半夜忍无可忍大吃特吃！

具体晚餐的时间要根据你平时睡觉的时间，如果你是23点睡觉，请在19点之前吃完晚饭。以此类推间隔最少4个小时。

禁止晚上摄入高热量高碳水的食物，所有想吃的都可以延迟到第二天早上、只是睡一觉，不会让你等的太久。

3.如果晚上有安排运动，最好可以分餐摄入。

也就是运动前吃一点，运动完成后补充一点，不要一次吃完或者一点都不吃。