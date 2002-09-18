7个减肥小技巧让你瘦下来很容易

1、吃健康的早餐：

早餐是一天的主食之一。虽然有一段时间人们不认为这很重要，但现在很明显，减肥是非常有益的。

·一天的第一顿饭给你的身体能量和营养，你需要一整天的活动。

·每天吃可以促进消化，减少食物焦虑。

·由于它给你的能量，它促进你的新陈代谢。因此，它帮助你燃烧脂肪。

2、饭后喝水减肥：

成功而又安全的减肥秘诀之一就是每天喝水。它是如此简单！

·水，除了执行重要的健康功能，有助于净化你的血液。

·它还有助于排除影响新陈代谢活动的毒素。

·它是一种零热量的饮料，不像含糖饮料，它能让你感觉饱腹更长时间，增加活力。

3、锻炼：

我们再怎么说都不为过：体育锻炼是赞美减肥食谱的最佳方式。锻炼可以增加你身体的能量消耗，帮助你“燃烧”你不需要的卡路里。

任何一种运动都能促进新陈代谢。包括心血管锻炼和举重的锻炼计划会让你受益更多。

理想情况是每周至少锻炼三次。

4、多吃新鲜水果和蔬菜：

吃新鲜水果和蔬菜有很多好处。它们不仅仅是低热量的选择。它们也是帮助你减肥的基本营养素的重要来源。

·每天吃它们可以促进消化，减少体重增加的趋势。

·由于它们的纤维和水，它们是非常充实的食物，减少了你在两餐之间吃零食的需要。

·它们的抗氧化剂可以减少胆固醇的积累，促进血液循环和心脏健康。

5、把你的饭菜分开：

谁说你需要饿着才能减肥？虽然有些人认为要少吃卡路里，你必须少吃，但长时间不吃不是一个好主意。

·为了保持你的新陈代谢活跃，建议你把你的食物分开。你可以每天吃5到6顿小餐。

·多吃几顿饭比三顿大餐对你更有益。

6、喝绿茶：

如果你想减肥，绿茶是天然的“助手”之一。它不会引起不必要的副作用，而且富含营养。它甚至是所谓的“燃烧脂肪的食物”的一部分。

·它的主要好处在于它的抗氧化化合物，它可以阻止脂肪细胞的形成。

·由于它的利尿和净化性能，它可以对抗炎症和阻止毒素的积累。

7、得到足够的睡眠：

睡个好觉也会影响体重。虽然很多人认为睡眠与体重无关，但睡眠问题实际上会对控制体重产生负面影响。

·睡眠不足（每晚8小时）会减慢你的新陈代谢，降低你的精神和体力。

·失眠和睡眠中断会增加你的食欲，让你吃得更多。

·如果你想快速有效地减肥，记住这些建议。要有耐心和自律，你就会得到你想要的结果。