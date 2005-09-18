盘点立竿见影的5大减肥妙招

减肥若是没有乐趣也会变得很没劲儿，介绍的7个减肥小妙招,能够短时间见效。还等什么,赶快把它加进你的秋季减肥大计吧！

1、周末短期绝食法

在不用工作的周末进行短期绝食,可以使体内接近放空状态,体重不用说,就连心情也会变得很轻松。不过要注意是不能勉强。同时,还要摄取适量水分,肚子变空了,喝点粥或蔬菜汁也没有影响。

2、晚7点至早7点绝对禁食

这也是一种短期绝食。晚上7点前吃完晚饭后,直至第二天早上7点什么都不能吃。白天只要像平常一样不摄入过多卡路里就OK。这样既不会给日常的工作带来困扰,而效果也相当不错。

3、8小时节食制

所谓8小时节食制是指,早餐至晚餐须在8小时内吃完,其他时间不能吃任何东西。例如,早上7点半吃早餐的话,就必须在下午3点半用晚餐。白天就只在这段时间进食,简单方便。这也是种配合人体自然消化活动的一种方法,确实会对体重产生一定影响。但不需要每天都这样,一周有个2、3天就OK了。

4、替换节食法

早餐食用香蕉及酸奶,晚餐则吃西红柿,像这样选用有减肥效果的食材,来替换1天中的一顿或两顿。这是一种双管齐下的减肥法,既有减肥食材的作用,又有减少卡路里的作用,减肥当然能早日实现。

5、拒绝碳水化合物

我们平时食用的米饭、面包、意面等碳水化合物,热量都很高。抛弃这些,改为以沙拉及肉类、鱼类等为主的进食,肯定能感受到自己变轻了。但是突然就完全不摄入这些,恐怕很难做到,所以用粥、糙米及全麦面包过渡过渡也不失为一种办法。