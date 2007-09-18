10个减肥小妙招让你在秋季成功蜕变

拥有完美体形是所有女人的梦想，减肥也一直是女性经久不衰的永恒话题。分享给大家10个减肥小妙招，让你在这个秋季成功蜕变！

1.规律饮食

合理计划饮食是成功减肥的第一步，需要定点定量吃饭，且中午饭和下午饭都不得少于30分钟。

2.记录变化

每天记录自己的饮食状况、运动情况以及体重变化才能更好地有助减肥。同时利用手机软件或其他设备密切监控自己每日运动步数、摄入碳水化合物量，制定最适合自身的减肥计划。

3.随身携带健康小零食

人处于饥饿时通常都拒绝不了美食的诱惑，所以这时就要随身携带一些健康低脂的小零食，像水果、无添加剂的坚果或蛋白质食品，它们能帮助你挺过艰难时刻。

4.寻找减肥同伴

研究表明，志同道合的人在一起工作会事半功倍。减肥也是同样的道理。你们能够互相分享经验，互相鼓励支持。即使遇到错误的减肥方法也能共同纠正，这是一件非常有趣的事情。

5.补充更多水分

快速减肥需要改掉不良的生活习惯，如用白开水替代美味的果汁、苏打水、甜茶和咖啡。当然富含丰富营养的汤菜可以继续食用，热量低的它们能给予你长时间的饱腹感。

6.人工代替机器

试着丢掉现代化机器，尝试亲自动手吧！工作之余亲自打扫卫生不仅能够使周围变得整洁美好，而且还能消耗不少卡路里。徒步也是另一种减肥方式，每天走路30-40分钟就能使你快速掉脂。

7.多吃辣椒和肉桂

辣椒中富含的辣椒素具有平衡血糖以及刺激脂肪加速消耗的作用，但胃肠疾病患者慎用。而肉桂是一种天然香料，可以抑制食欲，促进消化。

8.坚决禁止加餐

需要给自己设定“禁止加餐时间”，例如晚8点到早8点期间就不再进食。这是一种快速减肥的绝佳办法，毕竟晚上加餐对身体极其有害。

9.远离脱脂产品

脱脂产品不能帮你快速减肥，这都是营销者的隐藏策略。因为脱脂产品会带走乳制品中的营养和脂肪幼滑的口感，生产商们会加入使人变胖的糖来弥补其中丢失的味道，所以效果适得其反。

10.扔掉宽松衣物

人人都希望减肥快速收到成效，但这的确是一个循序渐进的过程。为了等到这一天，我们必须要做的就是扔掉宽松肥大的衣物，改穿合体潮流的时装，注意家居服也能不例外。