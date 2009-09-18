生活中易导致变胖的10个错误习惯

生活中易导致变胖的10个错误习惯，你发胖的原因在这儿！

1、喜欢煎焖卤食品

喜欢各种板筋肉、卤鸭翅、焖牛腩、五花肉，这些都是脂肪很高，热量很高的食物。配上米饭，那就是碳水加脂肪，体重难怪控制不住啦。

2、每周至少吃3次甜食

时不时来支冰淇淋、来2颗雪球、来份下午茶蛋糕，简直不要太爽啊。但是甜食的糖分这么高，体内脂肪正在拼命汇聚呢。

3、早餐爱吃油条油饼

油炸过的食物热量高，营养破坏，早餐吃这些肠胃消化不好，热量也超了。优质的早餐搭配是牛奶鸡蛋八宝粥玉米水果等。

4、炒菜喜欢猛火、多油

虽然蔬菜是低热量的减脂食材，但是烹饪方法会影响食材的热量，猛火爆炒意味着需要多加油才能炒得香，这样的做法吃多了，也会让你变胖。低油盐的水煮菜、烫菜才是低热量的减脂食材。

5、喜欢薯条、饼干等零食

家里常备各种零食，闲来没事吃一两块，看电视煲剧不知不觉干掉一包薯片，一包薯片了500大卡，这就是发胖的原因。

6、爱吃速冻饺子、包子、泡面等食物

速冻食品为了口感好，一般会加入更多脂肪，热量自然不低，添加剂也多，吃多了对健康不好。

7、对街边烤肠、肉串、烧烤没有抵抗力

逛街的时候看到烤肠来一根，烤串来几串，吃得很香那是里面脂肪好不低啊。一根烤肠比一碗饭热量高，几根烤串可以抵一顿晚餐了。

8、爱吃榴莲、荔枝跟山楂等高糖分水果

水果分很多种，有糖分高跟糖分低的。糖分高的榴莲、荔枝、甘蔗等都是很容易发胖的水果。

9、爱喝浓汤

有的人特别爱喝鸡汤、鱼汤跟骨头汤，食物的营养都在汤里了，尤其越浓的汤脂肪热量越高。

10、爱吃面包、蛋挞

烤面包、蛋挞为了口感酥脆，会加入很多油脂、糖分跟添加剂，早餐下午茶吃烤面包、蛋挞容易发胖。