3个饭前小妙招让体重“悄悄”下降

减肥期间，记住这3个饭前“小妙招”，体重可能会“悄悄”下降

1、细嚼慢咽的吃饭

在平常生活中我们吃饭的时候，细嚼慢咽很有可能会给人一种干什么事情都比较慢的感觉。因此如果吃饭太慢的话也是认为是一种不好的习惯。但是其实吃饭慢不仅能够帮助我们减肥，而且还能够保护我们的身体健康。

因为如果吃饭时细嚼慢咽，可以使我们的食物得到更好的消化，从而防止在肠道中堆积，使肠道吸收脂肪，避免肥胖的发生。而且细嚼慢咽还能够使食物比较好吸收，减少肠胃的消化负担。

2、饭前先喝汤

而对于吃饭的步骤也是有一定讲究的，我们在吃饭的时候一定要先喝汤再吃菜，最后再食用一些主食。喝汤能够使我们的胃部暖热，从而刺激肠胃的消化功能，能够使食物得到更好的消化和吸收。而再食用菜能够清除肠道中的垃圾。因此保持这样良好的吃饭习惯，还能够缓解便秘的情况，从而能够排出体内的毒素垃圾，帮助我们减肥。

3、主食用粗粮代替

我们都应当知道，经常食用一些粗粮，对我们的身体健康是有较大的帮助的。因为粗粮中所含有的营养成分，比白米要多。而且粗粮也能够增强我们的饱腹感，这样就能够使我们不容易出现饥饿的感觉。

而且粗粮中所含有的膳食纤维也是较为丰富的，能够增进肠胃蠕动，促进肠胃的消化功能，将毒素和垃圾的排出体外。这样不仅能够清理肠道，而且还能够防止体内毒素累积过多，出现肥胖的情况。