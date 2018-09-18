想减肥成功要改掉四个晚餐“坏习惯”

其实减肥是一个技术活，尤其是在吃东西上，到处都是要讲究细节的。就拿晚饭来说，就有很多关乎胖瘦的学问，如果一不小心犯了错，一不小心踩了这个晚饭雷区，减肥的结果只能是越减越肥，如果想要成功减肥的话，还是尽早改掉这四个坏习惯吧。

1、吃太晚

有很多人来说，可能平时工作比较忙，这就导致在网上的时候吃饭时间比较的晚，大家都知道，如果吃饭过于晚的话，那么就会导致临睡之前肠胃还在，加班工作，这样不仅会严重的影响到我们的肠胃，健康同时还影响我们的睡眠质量。一般来说，如果睡眠质量不好的话，就会使我们的身体代谢速度变慢，从而就会导致脂肪燃烧的速度减缓。所以对于减肥期间的人来说，如果想要美食和好身材兼得的话，那么吃完饭的时间最好不要超过晚上8点。

2、吃太少或太多

对于很多人来说，可能在晚上的时候为了减肥而吃得太少，这样往往还没到睡觉的时间，肚子就出现饥肠辘辘的感觉，这样最容易，引起的结果就是扛不住饥饿的感觉，而来一份夜宵，这样的话就得不偿失了，不仅不会达到减肥的效果，而且还有可能会增加肠胃的负担，造成一些肠胃疾病，另外对于那些带着饥饿感入睡的来说，不仅会影响到睡眠质量，而且也是会对我们的肠胃造成一定伤害的。

大家都知道晚上，大多数人相对来说活动量会比较的少，如果在晚上晚餐吃得太多的话，那么就容易导致，摄入的热量过多，身体消耗不掉，这个时候就会变成脂肪在身体里堆积，这样时间长了就会出现肥胖的风险，所以说文村不论是吃太多还是吃太少，都是容易引发发胖现象的，最佳的选择是吃七分饱。

3、吃得太快

对于很多人，尤其是上班族来说，他们平时可能时间比较紧张，有的人为了赶时间，就会习惯性的狼吞虎咽，其实这个习惯是非常不好的，尤其是对于那些减肥的人来说，也是非常不友好的，最主要是因为大脑会接收一些吃饱的信号，这个信号的接收时间通常有20分钟左右的延迟，所以对于那些吃饭太快的人来说，很容易就会不知不觉的吃撑，造成热量摄入过多的现象。

所以那些狼吞虎咽的人来说，他们咀嚼的力度也是不够的，而且拒绝的也不够充分，所以说这样也会加重我们常用的负担，从而会影响，身体对营养的吸收，甚至还可能会引起便秘的现象。大家在平时如果想改变吃饭快的习惯的话，那么可以在饭前先喝点汤，来增加一定的饱腹感，这个时候再多吃一点，需要多咀嚼的粗粮和蔬菜，就能够有效的减少身体热量的摄入，从而达到减肥瘦身的效果。

4、不要吃剩饭剩菜

对于很多人来说，他们平时做菜可能会比较多，这样种容易导致剩饭剩菜的现象发生，这时候很多人可能是怕浪费，也有可能是因为懒，就喜欢把中午吃剩的饭菜热一热，晚上继续吃，其实这是很多人习以为常的饮食习惯。其实大多数的饭菜在反复的加热过程中，食物中的微量元素和维生素就会遭到一定的破坏和流失，如果时间长了的话，就容易导致出现营养不良的现象，除此之外，在剩菜中还含有一定的亚硝酸盐，这种物质能够给人体带来致癌的隐患，所以为了健康的身材，现做现吃，顿顿新鲜才是最好的选择。