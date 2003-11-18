不可不知的4种吸脂减肥方法

肥胖自古以来就一直困扰着女性，而减肥是每个女性都过不去的坎，节食减肥太痛苦，运动减肥太辛苦，唯一能轻松、无痛苦又有效的减肥方法就只有吸脂减肥了，而吸脂减肥是有很多方法的，下面就为你介绍不可不知的4种吸脂减肥方法。

1、负压吸脂法

这是吸脂手术种最基本的手术方法，用负压泵将被膨胀液稀释过的脂肪细胞均匀吸出，达到减肥效果。术后即时见效，不会反弹，对局部形态雕塑非常有效，还不会影响深层脏器的功能，是安全的减肥方法。

2、水动力吸脂法

水动力吸脂通过加压水流精确作用于目标组织，有选择性的分离脂肪细胞，达到减肥的效果。在吸脂过程中不会对血管和神经造成损伤，具有治疗快速、效果明显、风险大幅度降低的明显优势。而且采取水动力分解脂肪和回收同步进行方式，使减肥塑身更快捷。

3、超声波吸脂法

超声波吸脂法是通过超声发生器产生高能低频的超声波，通过超声波的震荡选择性地击碎皮下脂肪组织细胞，生成脂肪乳化液，然后再通过负压挤出或吸出这部分被破坏的脂肪组织。超声波吸脂法对人体伤害小，术后明显变瘦，而且不会反弹。

4、电子吸脂法

电子吸脂法是在两个电极之间产生一个高频电场，脂肪细胞在高频电场作用下被极化，从而达到击碎脂肪组织团块的目的，进而将其液化成乳糜样，便于负压吸出。它可以根据需要设置不同强度，适应于全身各部位的抽脂手术。