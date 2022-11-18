冬天运动更容易瘦，注意2个重点

冬天运动效果是最好的，不但可以加速减肥，还可以提升身体的免疫力。但在整个运动过程中应该注意一些常见问题，以免造成反效果。

那么，为什么冬天运动更容易瘦？

冬天气候比较寒冷，在天气比较凉的情况下做一些运动锻炼的话，会消耗更多的卡路里。因为我们的身体是有一个自我调节功能的，当天气变得寒冷的时候，只有消耗大量的热量才可以保持身体的温暖。当身体被大量的。寒冷气流侵袭的时候，通过锻炼会增加燃烧的卡路里。在寒冷的冬季，身体消耗的能量会比其他季节增加百分之七左右。

冬天运动要注意什么？

一、运动的环境要舒适

冬季游一百米的气候比较寒冷，所以很多人都喜欢把健身房的窗户关得很紧。但人在安静的状态下，每天要呼出20多升的二氧化碳，如果十几个人一起呼出二氧化碳就是200毫升，再加上汗水里面有大量的分解产物，消化道排出大量的有害气体，会造成屋顶的空气严重污染。

那么，无疑会给我们的身体带来非常不健康的影响，而且人在这种封闭的环境里面，会出现头晕、恶心、疲劳的状态，运用的效果自然也不会太好，因此在运动的时候一定要保证屋里面的空气清新和畅通。另外，如果天气条件非常恶劣的时候，千万不要到户外去运动，锻炼时找一个环境好的地方是至关重要的。

二、选择的运动方法要合适

由于冬天气候比较寒冷的原因，会导致大量的脂肪囤积，这也就是为什么冬天体重或者是维度会相应增加的原因。这个季节对于瘦人来说增重长胖虽然是有好处的，但是对于肌肉轮廓线条发展都不是特别好，因此在冬季很容易出现不适的症状，特别是在运动以后会出现身体不舒服的情况。如果想要在冬季正确的运动，一定要选择一项适合自己的运动方法，在冬季可以适当的提高一些锻炼的强度或者是力度增加一些，动作的频率或者是难度。

同时还要增加有氧运动，延长运动的时间，这样可以有效的改善人体的机能，还可以消耗多余的皮脂，防止过多的脂肪囤积。另外在运动的时候，一定要注意避免长时间的站立，选择适合自己的运动方法才能取得满意的效果。