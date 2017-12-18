苹果“轻节食”减肥法，让你3天瘦下来

苹果减肥法是最近减肥届流行的一种“轻节食”减肥法，除了能帮助我们减肥之外，还能够帮助我们恢复胃动力，达到“初始化”的功效。那么，苹果减肥法到底怎么做呢？我们来看看吧！

第一天，起来先慢慢喝200ml的温水！切记不要喝凉的。对身体不好，特别是女生哦！然后吃一个苹果。中午一定一定要忍住，继续一杯400ml的温水或者热水！喝水一定不要猛喝，一口气喝完也是不好的，容易岔气。然后继续吃一个苹果。下午最关键的时候来啦！同样的400ml的水，增加饱腹感，再吃一个苹果后，停半个小时出去走路。走5000步就差不多了，感觉饿的一定不要跑步！不要跑步！感觉身体状态可以的，可以快走，留下1000步可以试着倒走，听说倒走的话可以瘦腿呢，最后的最后，别忘了散步后一定记得拉伸拉伸按摩按摩小腿哦！

第二天，最关键的一天，吃法跟第一天一样，一定要自律哦！坚持到第三天！

第三天，你可以选择适当减少运动量，但是一定记得控制饮食。坚持三天体重会下降5斤左右，对于想要快速减肥的宝宝这个方法确实不错，后续控制控制自己的饮食，也是不会反弹的！

苹果减肥期间的注意事项，这3点减肥要牢记

1、因为在减肥期间本身身体里的糖分会降低很低，所以不要进行剧烈运动，最多散散步就可以了，如果进行长期间跑步容易发晕。

2、多喝水，早上起来后一定多喝水，因为不吃饭的原因，也会限制你的身体里需要水的渴的感觉，不喝水很容易会使你的皮肤粗糙。

多喝水不止适用于这种减肥，喝水会加快新陈代谢，不仅不会增加你的体重，而且会加快你的减肥进程。

3、尽量不要喝刺激肠胃的饮料，你的肠胃会很脆弱，喝这些会有伤害。

苹果减肥后的饮食要点

当你制定的苹果减肥法结束后，因为这几天除了苹果都没有吃其它的东西，此时的肠胃会比较虚弱，因此，吃的东西也要循序渐进，同样要吃得清淡。比如，早餐吃些粗粮面包，喝杯牛奶，午餐、晚餐可吃些青菜、豆腐、鱼类，要避免油腻食物。

苹果减肥期间可以让肠胃得到充分的休息，恢复原来的机能，帮助人体摄入更少的热量，因此可以消耗之前体内积蓄的热量，减少脂肪在体内的堆积，这便起到了减肥的作用。

苹果减肥能恢复消化系统的最初功能。由于苹果能够被人体充分消化、吸收，极少有废弃物，因此也就减轻了肠胃、肾脏的负担，帮助体内废物的排出，使血液得以净化。人体的新陈代谢趋于正常，废物则能够顺畅排出，因此可预防和治疗许多疾患。

苹果减肥本身属于轻节食，结束后应当慢慢的增加米饭蛋白质，切记不要暴饮暴食。