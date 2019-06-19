养成6个饮食好习惯让你减肥更轻松

不需要完全放弃最爱的食物

减肥者最爱的食物往往是不利于减肥的，但是没必要完全放弃它们。有一个80/20规则，就是减肥时80%的食物按照减肥计划摄入，剩余的20%就是自己特别爱吃的食物。减肥时偶尔放纵一次是可以的，但也要有所节制，满足一下自己的胃口就可以了。

提前了解营养信息

不管是购买食物，还是到餐厅吃饭，减肥者都需要提前了解食物的营养构成，这些信息都很容易看到。通过对食物营养结构的了解，才能做出最佳的食物选择。

早餐要富含蛋白质和纤维

减肥时早餐一定要吃，不吃早餐的减肥效果反而更差。早餐之所以要多吃蛋白质和纤维，是因为它们能让你保持长久的饱腹感，防止因过度饥饿而在午餐时多吃。

随身携带健康零食

节食减肥时，经常会感到饥饿。忍不住的时候就想吃点食物，但可能会出现随意吃食物的情况，这就非常不利于减肥。减肥者可以随身携带一些富含蛋白质和纤维的健康小食品，饥饿难耐时吃一些，防止出现暴饮暴食的情况。

提前准备一周的食物

减肥大业，计划先行。利用周末的时间，为下一周的饮食做好准备。保证既健康，又不让自己多吃。如果没有提前准备食物，晚上回家时可能就会随意吃食物，这是减肥时的大忌。

多准备水果

不管是在办公室还是在家里，都在显眼的地方放一碗水果，苹果、橘子、香蕉、梨等都可以，饿的时候就吃水果，不给自己吃其他食物的机会。