怎么减都瘦不下来？你可能忽略了这7点

为了减肥，每天辛苦的去运动，还要节食，拒绝高热量食物，但是为啥就是不见瘦？是不是感到很难过？其实减肥如果你没注意以下这几点，瘦不下来真的是在情理之中了。所以，如果你想狂瘦不停，那么下文你一定要看。

1、其实你吃的根本不够

减肥不瘦是因为吃的不够？没错，减肥意味着现在比以前吃的更少，但是这并不意味着你完全的戒掉某一类食物或者彻底节食。首先，不科学的减少卡路里会产生饥饿感同时会导致暴饮暴食或者厌食症。如果你很快的大量减少卡路里的摄入，你的身体会逐渐适应这种饮食状态，反而会令你更难的减重。因此最好的饮食方法是科学的计算（卡路里计算器）出你现在的体重正常所需的卡路里数量，根据你的身体所需逐渐的减少卡路里的摄入，达到一种循序渐进的状态。

2、你的睡眠不足7小时

研究显示，睡眠不足会产生荷尔蒙紊乱从而导致压力过大和增长饥饿感。由于压力过大和饥饿感的增长会导致你的身体对高热量食物的渴望，协调身体机能和荷尔蒙的平衡是减肥必须要具备的条件之一，所以每天要至少保证7小时的深度睡眠是非常重要的，充足睡眠的同时再结合健康饮食，减肥更会事半功倍。

3、运动后过量的摄入卡路里

运动可以帮助消耗卡路里帮助减少体重，但是运动过后的疲惫并不意味着你已经消耗量大量的卡路里，尽管你可能高强度的运动了30分钟，但是很有可能你只是消耗了几百的卡路里。所以运动后不要吃太多的食物，即使你感觉已经很累或者很饿的时候，你依然要注意食物的热量和摄入的数量。

4、吃了太多的外卖

尽管你已经尽量选择健康的食物，但是外卖食物还是避免不了有过多的卡路里和调味品。除此之外，煮饭也是一项可以帮助消耗卡路里的方法，从去超市挑选食物、洗菜切菜知道烹饪，每一个步骤都可以帮助你消耗卡路里。所以减少外卖次数，多自己烹饪食物，在不知不觉中你就消耗了卡路里。

5、吃饭时看电话或者玩手机

当你看着电视或者玩着手机吃饭时，你对食物的味道和满足感会下降，这会导致你吃的更多。有研究显示，当人们将注意力放到食物以外的事情上时，人们吃饭时会多吃大约几百卡路里的食物。所以如果你已经习惯了吃饭时看电视或者玩儿手机，那就从现在开始，慢慢的减少这种坏习惯或者干脆去没有电视和手机的房间吃饭。

6、吃饭太快

通常情况下，大脑需要花费20分锺的信息传递才会知道身体已经吃饱了，所以如果你吃食物过快，也许你已经吃饱了，但是你的大脑并不知道，这样会导致你摄入的食物过剩。如果你习惯几分钟就吃完饭，那么下一次尝试持续到10分钟，再一次尝试持续到20分钟，之间习惯慢慢的咀嚼食物。

7、吃了太多的低脂食物

这是我们的一个通病，感觉只要是0脂肪的食物，无论吃多少都不会发胖，其实这种观念往往是导致你减肥不成功的原因之一。在很多低脂的食物中，往往会增加很多糖份，这些糖份不但不会帮助你减肥反而会增肥。当你购买成品低脂食物时，你一定不要被表面的低脂肪或者高蛋白的字样所欺骗，你需要具体的分析里面的成分，从而保证食物本身是不含糖份的。