3款香水做伴手礼既有强调也有品味

选择一款好用的香水做伴手礼，既有强调，也有品味。所以什么香水好用做伴手礼呢？

最精致：香邂格蕾Roger & Gallet无花果香水

说到什么香水好用做伴手礼，我第一想到的是香邂格蕾无花果水。这款有着百年历史的香氛牌子，随着岁月的沉淀，愈发将其味道中的经典与品位沉淀出来。为什么香水好用闻游持久呢？香邂格蕾的这款无花果水，拥有着地中海无花果的悦颜香氛，萃取于南法地中海无花果，如芳香美食层层绽放。并且价格亲民，持香6~7个小时无压力。

最简约：JO MALONE LONDON祖·玛珑鸢尾草与檀香木香氛

极简主义大行其道，香水包装也流行极简。什么香水好用做伴手礼，设计简约又有逼哥的祖马龙也是不错的选择。自传统香道仪式，几千年来因其根部的珍贵香气而被修道士采撷，逐个历经三年的精心干燥，呈现绝无仅有的双重芬芳，雅致淡然，明媚清幽。我想，即使不知道什么香水好用，但香水必定素雅又浓烈，既如祖·玛珑。

最清新：diptyque水中之水

说到什么香水好用，不得不说diptyque。1961年的巴黎，三位年轻人因艺术结缘，共同经营起圣日耳曼大道34号的店铺，取名—— diptyque。法式传统香氛和diptyque第一款香水“永恒之水”缓缓飘香。这款先锋的中性香水，注定了diptyque不同寻常的性格和自由创新的灵魂，并延续至今。这款水中之水做伴手礼，既有品味也显高级。