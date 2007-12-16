冬天头发防静电三妙招告别尴尬困扰

冬天一到静电就开始搞事情了！有时候去商场随便试件衣服，围巾一摘，头发分分钟变“金毛狮王”，尴尬到要死！除了不美观，静电还会造成发质的损害。加上染烫和频繁吹发过后，发丝难免出现深度受损的情况。那么如何摆脱静电带给我们的困扰呢？

防静电妙招一：洗护保湿最重要

Tips1：护发素绝对不能少

秋冬季最大的护发烦恼就是失水现象极为严重，因此在洗澡时一定要多使用好的润发乳保湿，这样可在头发表层形成一层保护膜，抵御外界伤害，还能防止静电，避免打结。不论任何季节，都应该养成使用润发乳的习惯，帮助洗发后的毛鳞片关闭，在补水之后帮助锁住水分，防止水分因为温度的下降而快速流失。

Tips2：多用发膜来深层修护

发膜要比护发素含有更多的营养和滋润成分，所以更适合在秋冬使用，可以在涂好发膜后带一个浴帽继续淋浴，等15分钟之后再洗掉，修复的效果会更好。

防静电妙招二：梳理秀发有妙招

Tips1：使用防静电梳子

很多姑娘都是自带静电体质星人，光是靠给头发补水还远远不够，所以在出门时包里必备的一个防静电梳。

Tips2：使用宽型齿梳

每天使用的梳子一定不能小看，除了可以特有的防止静电的梳子，还可以选择宽型齿梳，这种梳子能够大面积接触到头皮，极易梳开头发，减少打结和静电的产生。

Tips3：梳发前喷上免洗护发素或精油

全头喷洒后细心梳理，尽量避开头皮，最好在发梢处重点使用，就不会拉扯头发，避免产生静电。

Tips4：远离金属类的造型器

如果你喜欢用卷发器，最好选择陶瓷电棒，而不要用金属的电棒，因为金属的电棒会增加与发丝之间的摩擦，制造更多的静电。

防静电妙招三：出门凹好造型防尴尬

Tips1：配饰搭配

大风吹的日子里，发丝随意乱挂迎风飘扬实在有些尴尬，配饰在这里便起到了至关重要的作用！你可以选择帽子来“压制”秀发凌乱，虽然戴帽子可能会把发型压扁，但是在冬季我们非常推荐戴一顶厚实温暖的帽子，用它来隔绝发根不被冷风吹过，同样可以减轻头发的失水现象。

Tips2：发型的选择

对于需要搭乘公共交通的人来说，应该尽量避免披肩发，因为地铁公车里稍微挤挤摩擦摩擦，就会让你的头发全都糊在脸上或是满天飞扬。丸子头、高马尾、All back湿法都非常适合秋冬季节选用，利落的发丝不会随意飘散，自然，静电后的尴尬就能迎刃而解咯！