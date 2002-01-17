三款简约甜美的扎发把自己打扮得美美哒

假期来了，约会多了，每天出门都要把自己打扮得美美哒，出去的时候才不会被外面的“妖艳贱货”比下去。这三款简约甜美的扎发学起来，让你整个假期每天都有不一样的感觉。

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轻薄的刘海搭配鬓角的头发修饰脸型，同时还能提升甜美度，高马尾搭配好看的发圈优雅有范，搭配日常休闲服饰或者可爱甜美裙装都超美的。

扎法之前准备好梳子、卷发夹、发圈和橡皮筋等美发工具。

step1：梳理好头发，然后再头顶取一小束头发用手抓蓬。

step2：头发集中在一起用发圈固定，扎成高马尾。

step3：然后用卷发夹弄卷刘海跟鬓角头发，让造型更加甜美可爱。

简单三步就轻松完成了美美哒造型，可以出去约会了。

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长卷发侧分给人的感觉就甜美，加上个闪亮的发饰不仅好看，而且能提升吸睛指数。不信你也试试看。

step1：先用卷发棒将头发弄卷，再将发蜡在手上弄均，轻轻抓抓发尾，不仅让卷发更自然好看，同时还能辅助定型。

step2：接着在一侧刘海后面取一下束头发扭转，之后用好看的发卡固定在耳朵上方，就完成美美哒造型。

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内扣斜刘海搭配侧扎马尾简单不失时尚，还能突出妹子闪亮的眼睛，让妹子看起来更灵动。

扎法之前最好准备好梳子、发圈等美发工具，不用等下手忙脚乱。

step1：头发侧分，将头发完侧边拨，可以让造型看起来蓬松，头型更完美。

step2：集中在侧边的头发，分成三部分，简单的编发，编2到3次。

step3：然后用发圈固定编发，再用手拉扯上面的头发让造型更自然，更好看，有需要可以喷上定型喷雾，就完成了。