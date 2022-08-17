11款既简单又漂亮的韩式卷发盘法

韩剧看多了，不如我们来学习一下韩剧女主的韩式卷发盘法吧。今天带来的这11款韩式卷发，既简单又漂亮。

女生中分后梳卷发高盘发发型

女生发型盘成什么样的最好看？后梳卷发高盘发发型，将发际线的头发梳成沿着侧边的头发梳起来的卷发，高盘发有经过编发的设计，打理的款式也颇为优雅的，女生中分盘发发型，头发很虚化的。

女生偏分刘海高盘发发型

韩版的女生梳头发什么样的发型最好呢？女生偏分高盘发发型，将发际线的头发梳下来很柔顺的发丝，发尾的头发梳起来有些细碎，高梳盘发发型卷发拢到发顶上，将发丝扭转起来。

韩版女士气质低盘发发型

有风格的低盘发发型，韩版女士气质低盘发发型，将头发顺着眼角的位置梳柔顺发丝，头发拢到身后，发卷缠绕起来，盘成自下而上的卷发盘发发型，发髻打理也颇为时尚的。

韩版女生偏分卷发编盘发发型

女生这款盘发发型，用的是黑色的头发，将头发发顶上的发丝梳成往一边梳起来的样子，韩版女生偏分卷发编盘发发型，顺着耳尖将头发拢成向后的盘发发型，高盘发也大方的多。

韩版女生无刘海扎丸子头发型

卷发的女孩梳头发，做成盘发发型，发型的设计更加的气质一些。无刘海扎丸子头发型，烫了小卷的女生全烫效果长卷发，将头发拢到发尾，用头发直接顺着头型做花苞头发髻。